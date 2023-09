Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- En la comunidad de Cieneguilla, del municipio de Poanas, hay ganaderos que ya muestran una enorme preocupación por lo que se avecina con esta terrible sequia que estamos viviendo, mortandad de animales o venta masiva para perderle lo menos posible.

Pero no solo esta comunidad tiene ese grave problema, todo el estado esta en las mismas condiciones, ya muchos ganaderos comienzan a sacar sus animalitos para venderlos, porque la historia los ha hecho aprender, en el año del 2011 muchos ganaderos perdieron su ato en esa terrible sequía, otros salían a vender sus vaquitas hasta en 500 pesos cada una, con tal de no verlas morir en el llano o en sus corrales, y este año 2023, y el 2024, pinta para que sea catastrófico, no hay forrajes, no hay pastura, no hay agua, y para acabarla de hingar, hasta el agua de consumo humano se esta agotado, Cuencamé cabecera ya lo esta viviendo, y en Guadalupe Victoria, el alcalde David Ramos Zepeda, ya muestra una gran preocupación por lo que se avecina, sino no llueve, sino se recargan los mantos friáticos, agárrese amigo lector, el problema nos va a llegar muy fuerte a todas las familias, y en otros municipios, en otras comunidades, no hay alegría, también hay una terrible preocupación por lo que se vive, se nos dijo que un día nos iba a faltar el agua y no lo creímos, es más, aun no lo cree la gente, piensan que las autoridades están exagerando, pero no es así, aun se puede cuidar la poquita agua que tenemos, evitemos desperdiciarla a lo tonto, porque al rato vamos andar gritándole a las autoridades que nos den agua, y no van a tener, porque se está agotando en los pozos, en el subsuelo se está acabando, ¿o no es cierto?.

En Vicente Guerrero tienen a dos personas que se llaman Orlando, los dos han sido presidentes municipales, y ahorita los dos trabajan para el gobierno del Estado, uno es recaudador y el otro trabaja en la secretaria de bienestar social, los dos acudieron al informe de gobierno de Poanas, pero el maestro de ceremonias confundió sus apellidos, o así le pasaron los datos, al que trabaja en la secretaria de desarrollo social le puso Calzada, y al recaudador le puso Herrera, a la hora de levantarse no sabían quién era el mencionado, al final se levanto el de bienestar, por el cargo, pero con los apellidos del recaudador, claro que esto ha sido la botana de la raza, porque para nadie es un secreto que son del mismo municipio, de Vicente Guerrero, son panistas los dos, pero no hay una excelente relación entre ellos, y además los sentaron en la misma mesa a la hora del convivio, no les gusto nada el cambio de apellidos, y creo que hasta le chillaron las orejas al maestro de ceremonias, pero nos hicieron reír un poco, ¿o no señores Orlandos?. Hasta la próxima.