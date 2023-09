Grilla llanera

REGIÓN LLANOS DE DURANGO. (OEM).- Se informó de manera extraoficial que este fin de semana regresó el cantante Julión Álvarez al municipio de General Simón Bolívar, nada más que hoy no fue por fiesta, sino por la muerte de su abuelita.

El rey de la taquilla en México y la unión americana, el cantante del género regional mexicano, Julio César Álvarez, mejor conocido en el ambiente artístico como Julión Álvarez, tiene raíces duranguenses; en el municipio de Simón Bolívar nació su señora madre, y ahí vivía su abuelita la señora María Esquivel Saldaña, quien dejara de existir el pasado viernes, y desde ese momento se informó la posibilidad de que el cantante acudiera a acompañar a su señora madre al sepelio de su abuelita, por supuesto que esto debe de ser bajo un estricto cinturón de seguridad, porque cientos de personas quisieran acudir al municipio mencionado, conocido como el corazón del semidesierto, solo para poder saludar al cantante, pero es lógico que pesar de conocer la sencillez del artista, no son momentos para la foto o para andar de fiesta, como lo hizo en varias ocasiones, este municipio ha tenido la actuación de Julión completamente gratis en varias ocasiones que venía de visita con su abuelita, le organizaba fiesta en grande para festejar su cumpleaños, hoy no viene por festejo, sino a darle cristiana sepultura.

Por supuesto que desde el primer momento que se conoció la muerte de la señora María Esquivel Saldaña, la presidenta municipal Silvia Rangel, dispuso todo lo necesario para ayudar en lo que fuera necesario a la familia de Julión, independientemente del artista, la señora era conocida y apreciada en ese municipio, y hoy le tocó a la alcaldesa Silvia Rangel, estar al pendiente de todo lo que se pudiera venir, repito muchas personas acuden al lugar no tanto por la muerte de la señora, pero sabiendo que el artista estaría en este lugar, sin duda que pudieran ir a Bolívar, y le corresponde a la autoridad municipal controlar el asunto, que no se salga de control la visita del artista a un momento triste y doloroso, porque Julión Álvarez demostró con hechos el cariño que le tenía a su abuelita, a quien acudía a visitar continuamente en compañía de sus señora madre, vamos, platica la gente de Bolívar que no era raro de repente encontrarlo en la calle con sus familiares, descanse en paz la señora María Esquivel Saldaña.

Vaya que se molestó la señora presidenta municipal de Cuencamé, Elizabeth Sotelo Ochoa, con micrófono en mano les dijo lo que sentía, ¿qué perdió la cabeza políticamente hablando?, es cierto, le piden ayuda a la presidencia para realizar una acto público, encuentran esa ayuda, con varias cosas según tenemos entendido, y a la hora de develar una placa conmemorativa por lo que estaban haciendo, se les olvido poner el nombre de la presidenta municipal, o simplemente no la quisieron incluir, y moscos Petra, se enojó la presienta municipal, y ahora la tienen como enemiga declarada, recuerden que una mujer enojada es canija, y si tiene el poder como lo tiene ahorita que es presidenta municipal, aguas, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.