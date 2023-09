Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Los motivos por los cuales la presidenta municipal de Cuencamé, Elizabeth Sotelo se molestó públicamente, fue porque en la placa alusiva a los cien años del eclipse total en Pasaje, no venía su nombre, y eso la molesto muchísimo.

Según nos han informado, un grupo de personas que les gusta la ciencia y la tecnología, que son mayoritariamente de la Laguna, Torreón y Gómez Palacio, quisieron conmemorar los cien años del eclipse total de sol que se vivió en ese lugar, y para eso se contactaron con el cronista del municipio, Anacleto Hernández, juntos comenzaron a realizar todos los preparativos, según un video que nos llegó a esta redacción, Anacleto públicamente menciona que faltando uno o dos días para que se realizara dicho acto de conmemoración, alguien de la presidencia se acercó a preguntar que estaban haciendo y que si podían ayudar en algo, en el video claramente se escucha a Anacleto decir que ya estaba todo listo, ya muchas gracias, pero se invitó a la primera autoridad para que asistiera, y ahí fue donde valió gorro, cuando se develó la placa y no venía el nombre de la presidenta municipal, le pegó es su orgullo y tomó el micrófono para despedirse y decirles que a ella le faltaban aún dos años de gobierno, y como tal ella representaba a Cuencamé, señalando que los de fuera venían a dividir a Pasaje y eso no lo iba a permitir.

El video se hizo viral en las redes sociales, pero también la ciudadanía señaló que así era la alcaldesa, cuando algo no estaba como ella quiere regaña a todo mundo y pierde el control, los que pagaron, repito, pagaron la mencionada placa no lo hicieron por temas políticos o de gobierno, simplemente quisieron hacer un regalo a Pasaje como recuerdo de esos cien años de historia, y era su decisión poner en la mencionada placa a quien ellos quisieran, y no estaba en su decisión la alcaldesa, y se enojó, en mi rancho dirían se encabronó y feo.

El tema de los trabajadores sindicalizados de Peñón Blanco sigue dando mucho de que hablar, y sí, ya tiene muy dividida a la ciudadanía, porque ya son muchos días los que han pasado de este problema, y detalles como lo que sucedió con el camión de la basura, que ordenó el señor Francisco Santana moverlo a pesar que estaban los manifestantes enfrente, es delicado, porque pueden pasar accidentes muy lamentables, ¿qué hacen mal los manifestantes en evitar que lo muevan?, legalmente puede que tengan razón, pero mientras no solucionen las autoridades de un u otra manera, esto seguirá pasando, y Peñón Blanco seguirá siendo tena de noticia o nota a nivel estatal, por cierto, a las personas que no han dicho que no le damos derecho de réplica a la alcaldesa en este espacio de El Sol de Durango, les informamos que a través de su dirección de comunicación social, e incluso a través de la secretaria general de gobierno, varias veces les hemos pedido una entrevista a la presidenta Rita Lozano, pero no quiere dar declaraciones, y esta en su derecho de negarse a declarar a los medios. Hasta la próxima.