Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- El problema de la presidencia municipal de Peñón Blanco, la huelga que tenían los trabajadores, todo parece indicar que ya termino, bueno, así lo hicieron saber la tarde del pasado 15 de septiembre, dejaron la presidencia porque ya habían llegado a un arreglo, dijeron.

La tarde del 15 de septiembre pasado, se informo a este noble e inofensivo insecto, que ya se había llegado a un arreglo, la alcaldesa Rita Lozano, había aceptado pagar el salario mínimo que los trabajadores sindicalizados reclamaban, y con eso dejaban libre las instalaciones de la presidencia municipal, y a su vez este lunes 18 de septiembre iniciaban sus labores de manera normal, algo que la verdad nos da gusto, porque ya era tiempo que se pusieran de acuerdo, la ciudadanía de Peñón Blanco estaba pagando caro por ese problema, ¿Qué no será fácil para la alcaldesa pagar ese aumento de sueldo?, claro que no será nada fácil, es una cantidad de dinero que no tienen, y que tendrán que buscar la manera de conseguirla para poder cumplir con el compromiso, que también hay que decirlo, los trabajadores que con un total apoyo de su líder estatal Ricardo Pacheco, lograron lo que buscaban, tendrán que comportarse de una manera tranquila, dejar de lado la soberbia que algunos se cargan, no deben de olvidar que la alcaldesa Rita Lozano, sigue siendo la patrona, aun tiene la señora el sartén por el mango, pero sobre todo, debe de haber respeto, los lideres sindicales, desde Ricardo Pacheco, deberán de hacerles entender a los trabajadores, que su comportamiento debe de ser con total respeto a la parte patronal, llegaron a un acuerdo, y que bueno, era muy justo, pero no vencieron a nadie, no era una competencia de haber quien le ganaba a quien, ¿Qué se esperan revanchas por parte de la autoridad municipal contra los trabajadores?, no se duda nada, conforme pasaron los días llegaron a las ofensas personales, y eso no lo olvidan tan fácil, pero esperemos que ya se pongan a trabajar tranquilos, que regresan las calles limpias y bonitas de Peñón Blanco y sus comunidades, que la ciudadanía sienta y reciba el trato que merece, tanto de los empleados como de la alcaldesa, eso le deseamos a la gente de Peñón Blanco, que los traten como lo que son, ciudadanos de primera, porque son gente muy chin…. ¿o no es cierto?.

Porque también debemos de recordar la máxima que dice, “siempre será mejor un buen arreglo, que un mal pleito”, y por supuesto que este asunto lo iban a ganar los trabajadores, siempre tuvieron el total apoyo del diputado local Ricardo Pacheco, líder de la CTM Estatal, quien tomo el caso como propio, y no es nada tonto, no iba a tomar un caso que se pudiera perder, además de que es un especialista en casos de derechos laborales, así que era casi imposible que se perdiera, lo bueno es que ya se resolvió, ojala y de aquí en adelante pudiéramos informar cosas buenas de Peñón Blanco, y no los pleitos que los tuvieron en la mira de todos los duranguenses por más de dos meses, en hora buena y que todo sea para bien de su pueblo. Hasta la próxima.