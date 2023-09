Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- El manotazo que dio en la mesa el gobernador Esteban Villegas el pasado lunes en la rueda de prensa agradó a muchísimas personas, y por supuesto que les sacó el aire a unos cuantos, bien mi gobernador Villegas, de ahí en adelante no le baje la intensidad, el pueblo bien nacido se lo agradecerá.

El rumor que el exgobernador Aispuro ya estaba en la lista como de los primeros lugares para ser senador de la República, después de que dejó al estado de Durango completamente en la ruina, la verdad era una burla para los duranguenses, cada día era más intenso el rumor, incluso con la visita de la próxima candidata a la presidencia de la República Xóchitl Gálvez, tomó mayor fuerza dicho rumor, pero en la rueda de prensa que le preguntaron al gobernador si era cierto, puso un alto definitivo a los rumores, la verdad que a miles de personas que dio gusto escucharlo, “si Aispuro es candadito, me salgo de la alianza”, dejando en claro que como jefe político de los tres partidos que lo llevaron a la ganar, no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera, quienes se fueron, los gobierno pasado, dejaron a Durango en la vil quiebra, con la desaparición de miles de millones de pesos, y todavía con eso premiarlo con una senaduría, la verdad no se vale.

Así que lo que hizo el gobernador Estaban Villegas estuvo muy bien, dar un golpe en la mesa y decirles que con esas cosas no juega, porque serían una burla para todos los duranguenses, que también es de dar coraje que los mismos panistas a quienes los dejó super quemados, estuvieran pensando en esa opción, vamos, el alto panismo de Durango ha sido cobarde ante este tema, ya debieron de haber salido a deslindarse y mandarlo mucho a Baja California donde dicen que tiene propiedades, porque con el historial que dejó como gobernador, les debería de dar vergüenza a todos, ¿o no es cierto?.

Al mismo Marko Corte, líder nacional panista, le debería de dar vergüenza andar con este señor en los actos públicos nacionales, pero claro, si le embarraron las manos con algo de lo que se perdió de las finanzas del estado pasado, claro que no va a decir nada malo, al contrario, andaría buscando acomodarlo en algún cargo con fuero, ¿o no es cierto?, pero por lo pronto ya se toparon una piedra de gran tamaño, y esa piedra tiene los pantalones bien puestos, se llama Esteban Villegas, y no se me raje mi gober, que el pueblo lo va a notar, gente que hizo tanto daño a miles de familias duranguenses, no deberían de siquiera ser mencionadas, claro sin contar que deberían de estar en la cárcel y que regresen lo que se llevaron.

¿A quiénes les saco el aire esta declaración? pues a todos los que de un u otra manera están involucrados en el desfalco millonario a Durango, teniendo a Aispuro como senador, de un u otro manera se sentirían protegidos, pero si no llega a ese cargo, todos están en la cuerda floja, están muy cerca de las rejas, que eso es lo que el pueblo de Durango pide a gritos, cárcel para estos que desfalcaron al estado de Durango, ¿o no es cierto?, hasta la próxima.