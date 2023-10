Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -En el municipio de Vicente Guerrero ya están trabajando fuerte por lo que pudiera llegar a ser la próxima candidatura a la Presidencia municipal, dos por el PAN y uno por el PRI, los tres con fuertes posibilidades.

Los dos del PAN son Orlandos, uno es Orlando Herrera Aviña, ex alcalde de Vicente Guerrero, actual trabajador de la Secretaría de Bienestar del Estado, quien en el 2022 buscó la reelección y no le alcanzó por las traiciones de los grupos políticos que compusieron la alianza, varios del PRI, otros del PAN y unos del PRD fingieron trabajar por Orlando y apoyaron a Juanita Acevedo por el Verde- Morena, y ganó, ahora ya se arrepintieron pero ya no hay vuelta atrás, pero Orlando Herrera no baja la guardia y continúa trabajando con el contacto ciudadano, vamos, la noche del pasado 15 de septiembre en una cena y convivio de amigos, pusieron a Orlando Herrera a que hiciera la ceremonia del grito de independencia, está trabajando porque quiere la Presidencia nuevamente.

El otros es Orlando Calzada Rivera, también ex alcalde de Vicente Guerrero, actual recaudador de rentas, quien no deja de tener acercamiento con jóvenes, comerciantes y la ciudadanía en general, buscar el contacto con la comunidad que en su momento le pude dar la candidatura a la Presidencia municipal, vamos, se dice que lo han visto también visitar grupos panistas en los municipios de Cuencamé, Santa Clara y otros, donde ahora será el distrito local, decían que Orlando Calzada pudiera ser una buena propuesta panista para ese distrito, pero no deja de voltear a ver la posibilidad de regresar a la Presidencia municipal de su tierra natal Vicente Guerrero.

El otro aspirante que anda con todo, es el ex presidente del comité municipal del PRI, César Salas, ex secretario del Ayuntamiento y que ahora es actual regidor, Cesar no es nada tonto, se sabe mover, se sabe conducir en el ambiente político, y se ha convertido en pieza clave al interior del Ayuntamiento, lo que le da la oportunidad de recorrer las comunidades, todos los barrios y colonias, y anda metido a fondo, y del PRI es el único perfil que se ve con fuerza en este momento, vamos, de la misma gente de la Presidencia que se supone son militantes o simpatizantes de Morena y el Verde, lo ven con buenos ojos, porque se los ha sabido ganar, y claro, al ver el mal trabajo de la actual administración municipal, que se dice fue un fiasco, Juanita Acevedo luchó mucho porque le dieran la oportunidad de ser alcaldesa, y cuando la tiene, no sabe qué hacer con ella, ha decepcionado a su pueblo, no ven la hora que ya termine este mal Gobierno, y por supuesto que cualquiera de estos tres nombres que ya le describí pudiera hacer un excelente papel como presidente municipal, porque no tendrían que competir con ninguna otra imagen anterior, los tres saben de política, tienen experiencia, y están en el agrado del jefe político estatal, un tal Esteban Villegas, así que no olvide lo que aquí le decimos, cualquiera de ellos puede ser el próximo alcalde de Vicente Guerrero. Hasta la próxima.