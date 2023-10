Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Preguntan, reclaman o simplemente se molestan con este humilde e inofensivo insecto, porque les damos a conocer lo que sucede en el municipio de Peñón Blanco, pero esa no es culpa del reportero amigos, ¿o no es cierto?.

Han sido varias personas las que nos han comentado que no les parece correcto que en las páginas de El Sol de Durango, le demos a conocer que en Peñón Blanco continua el problema con los trabajadores sindicalizados, señalan que no se vale publicar puras cosas malas de su bella tierra, y tienen toda la razón amigos, lo malo es que no hay quien nos comparta información o acciones bonitas de su bello, y si esta muy bello su pueblo Peñón Blanco, nos enteremos, como creo que todos lo sabemos, de los pleitos entre los trabajadores sindicalizados con la presidenta municipal Rita Lozano, qué más quisiéramos nosotros poder llevarles información de obras y acciones que le cambien para bien la vida de sus familias, de su gente, pero de eso parece que no hay nada, puros pleitos, ahora la semana pasada hasta aventones hubo entre la alcaldesa y los trabajadores, y créame que lo que proyectan con esas actitudes no es nada agradable, se les olvida que hay una investidura, que son personas que representan al pueblo de Peñón Blanco, actúan de una manera muy equivocada, así que amigos, lo sentimos mucho, pero si no tienen autoridades con la capacidad de resolver problemas, y que les puedan generar buenas noticias, no es culpa de quien escribe, es culpa de quien gobierna ese bello y olvidado municipio, y reitero lo que muchas veces les ha escrito este Grillo, Peñón Blanco, sus familias, no merecen lo que le esta sucediendo, ¿o no es cierto?.

Al municipio de Poanas, no le están saliendo las cosas como quisieran, lo planeado por la alcaldesa la maestra Araceli Aispuro, panista de corazón, a un año le están fallando algunas cosas o algunos colaboradores, que también hay que decirlo, trata de tomar las medidas pertinentes, ya hizo el cambio de la dirección del sistema de agua potable, pero creo que se tardó mucho en hacerlo, si de por si agarro una administración hecha pedazos por el ex alcalde Luis Angris, y le dio un año de oportunidad a quien en lugar de bajar la deuda la creció, ¿Qué la gente no paga?, es cierto, el numero de morosos son muchísimos, pero se tiene que tener la habilidad para sacar lo más posible y mínimo que la deuda no creciera, hoy el problema es muy grande, y decir que se va a solucionar con colocar paneles solares en los pozos, es un sueño muy bonito, esos sistemas son carísimos, y el sistema, como la presidencia municipal, no tienen para comprar papel para el sanitario, menos para colocar esos sistemas, claro que prometer no empobrece, pero las promesas se hacen en campaña, no siendo gobierno, siendo gobierno se solucionan los problemas, se dan resultados, y en el caso del agua potable en Villa Unión, que es un tema hasta de derecho humano, les ha fallado, y muchísimo, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.