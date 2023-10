Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción dio a conocer el caso que ya se venía ventilando entre la ciudadanía del municipio de Nazas, que se estaban despachando con la cuchara grande y ya les cayó la voladora, al bote la cuñada de la alcaldesa, y a pagar casi un millón de pesos, pero no es todo, las investigaciones siguen, alguien más puede caer, porque un millón dicen que era solo para los chicles.

Sin duda alguna que la alcaldesa de Nazas, Diana Berenice González Torres, salió malita para gobernar ese municipio, ella salió de las filas del partido de Morena, donde aseguran que su máxima es no robar, no mentir y no traicionar, pero aquí se les olvido y ya se les comprobó una de las muchas denuncias que tienen en la fiscalía anti corrupción, se sabe que hay mas hilos de la madeja, que la denuncia que se hizo ante esta fiscalía, iba muy bien armada y comprobada, por lo que no les sorprenda amigos que en cualquier momento sepamos de otras detenciones, sepamos mas de lo que se acusa a la alcaldesa, que hay que decirlo, varios regidores no están de acuerdo con el manejo de la presidenta, y lo han externado, que también la alcaldesa usando su poder los tiene amedrentados, e incluso hace unos días se dio el lujo de correr a un regidor y poner a otro que a ella le convenia, hay investigación sobre el tema por supuesto, pero eso nos indica el nivel de gobierno que tiene la gente de Nazas, optaron por la candidata de Morena y ahora se arrepienten con toda su alma, pero ya no hay nada más que hacer, si no esperar que termine su mandato, o que la fiscalía Anti Corrupción saque algo mas como para que soliciten el desafuero de la presidenta, o que el congreso del estado tome catas en el asunto, todo puede pasar, hasta que detengan a otras personas que se estén prestando para sacar dinero del pueblo, ¿o no es cierto?

En el municipio de Poanas, en Villa Unión para ser precisos, dicen que el tema del agua ya se va a comenzar a manejar de una mejor forma, porque detrás del nuevo director estará el ex alcalde Gerardo Gutiérrez, eso dicen los maldosos, y tienen algo de razón en pensar de esa forma, Pedro Jalil Bañuelos Ruacho, es conocido como una personas muy cercana al ex alcalde Gerardo Gutiérrez, y si la maestra Araceli Aispuro, actual alcaldesa, decidido llevarlo a ese cargo, quiere decir que confía en que pueda hace un buen trabajo y quitarle algo de la mucha presión ciudadana que tiene en contra de su gobierno, la cercanía de Pedro Jalil con Gerardo, si da mucho que pensar y por supuesto al raza lo aprovecha para hacer sus chascarrillos, pero déjeme le digo algo, creo que todos los alcaldes, y reitero, todos, sin importar colores de partidos, deben de tener en su gobierno a gente que les garantice resultados, sin importar que hubieran andado en otro equipo político, los ciudadanos requieren respuestas, soluciones, les vale tres tiznadas si son verdes, azules o amarillos, el pueblo ocupa respuestas favorables, ¿o no es cierto?.

Por cierto, algo trae la alcaldesa Araceli Aispuro, ya movió también de su lugar al director de comunicación social, no sabemos a quién pondrá ahora en ese lugar, pero algo pasa al interior de la administración de Poanas que se están moviendo las piezas, ¿será para bien o para mal?, eso lo veremos con el paso de los días, por lo pronto, nos leemos en la Próxima.