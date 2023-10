Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- El 2024 tendrá elecciones a diputaciones federales, locales, senador y presidente de la república, y en las diputaciones locales ahora que cambiaron los distritos, no se les ve muy animados a los que quieren, les movieron todo el escenario y no será anda fácil.

Distrito como donde esta Guadalupe Victoria, eran Cuencamé, Peñón Blanco, Santa Clara, Simón Bolívar, San Juan de Guadalupe y Victoria, ahora Victoria esta con Pánuco de Coronado, Coneto de Comonfort, Canatlán, Nuevo Ideal, San Juan del Rio y Victoria, el otro distrito que también esta de la hingada, es Nombre de Dios, Vicente Guerrero, Poanas, Cuencamé, Santa Clara, Simón Bolívar y San Juan de Guadalupe, del lado que sea el candidato, tendrá que atravesar el estado para ir a la otra orilla de su distrito, a los personajes de un lado, ni en cuenta los hacen en otro, vamos, es un terreno muy complicado, y se dice que esto sucede porque el INE hace los cambios según el número de pobladores, pero lo hacen en un escritorio, mas no en tierra para que vean la distancia que hay de Nombre de Dios a San Juan de Guadalupe, para que vean la similitud de una población con la otra, y por supuesto que si antes se necesitaban algunos milloncitos para la campaña, hoy habrá que ponerle otro tanto más, y quien pierda la elección se aventara un volado económico nada barato, ¿o no es cierto?.

Quienes se sabe traerán los millones de pesos que se necesiten, son los abanderados de Morena, ellos no van andar con pichicaterías para soltarle dinero a la gente y que se emocione para que acuda a las urnas, y claro que vote a favor de sus abanderados, fregados los otros, esos tendrán que rascarse con sus propias uñas, y no será nada fácil, vamos, tan solo en combustible para recorrer estos municipios, no será nada sencillo, se necesitan buenos vehículos y muchísimos litros de gasolina, lo bueno de la gasolina que ya esta muy barata, eso dice el señor de palacio Nacional, que gracias a su gobierno y sus estrategias la gasolina ya no ha sabido de precio, y es cierto se ha mantenido, pero decía que bajaría, sus videos aún están en las redes, donde asegura que si ellos fueran gobierno, la gasolina bajaría a 10 pesos, ya se fueron cinco año de su gobierno y esa promesa no se cumplió, como no se cumplen otras, pero el caso es que quien quiera ser candidato a diputado, necesita de mucho apoyo $$$ para poder recorrer el distrito que le toque, va a necesitar del mismo $$$ apoyo para motivar a los partidos a trabajar, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.