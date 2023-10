Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -En los cambios de funcionarios que está realizando la administración municipal de Poanas, hay algo que ya no entendió este noble insecto, Pedro Jalil Bañuelos Ruacho es el nuevo director de APASPO, ¿pero quién está en la oficina y atiende como responsable es una hermana Victoria Abigail Bañuelos Ruacho?.

Son varias las personas que nos han escrito e incluso nos han hablado para preguntar sobre el tema, pero la verdad este noble insecto desconoce la respuesta, no sabemos si Pedro Jalil es el director a distancia, porque sabemos tiene otro trabajo en alguna oficina también de gobierno, pero creo federal, vamos, el tema esta medio raro, y probamente mucha gente de ese municipio de Poanas o de la cabecera Villa Unión, no se dé cuenta, no le valga una hingada, pero como el problema de la falta de agua en es un problema grave que afecta a cientos de familias, pues claro que voltean a ver que pasa y ven este tema como que no se le entiende, por fin, Pedro Jalil es o no es en nuevo director, o es su hermana, que no tendría nada de malo si así fuera, si es una persona con la capacidad de sacar adelante los fuertes problemas que arrastra ese sistema, no importa que sea hermana de quien sea, pero decir el nombre de alguien y que sea otra persona la que de la cara, como que no se entiende, vamos a ver que respuesta tenemos al caso que la ciudadanía nos comenta y se los compartimos amigos.

¿Y Nazas?, nos preguntan continuamente de aquella hermosa región del estado, y solo sabemos que siguen las investigaciones, ya hicieron que la cuñada de la alcaldesa regresara casi un millón de pesos que cobro indebidamente, y sabemos que son varios los que están en la mira de los malos manejos de los recursos municipales, algunos regidores y el síndico, los de tesorería y por supuesto la misma presienta municipal, quien por cierto es emanada del partido de Morena, recuerda usted que en ese partido es casi una religión no Robar, no Mentir y no Traicionar, pues a la alcaldesa de Nazas y su gente nadie les dijo, porque según los han expuesto las mismas autoridades, hacen todo lo contrario, y es triste escuchar a la gente de ese municipio y pueblos que pertenecen a Nazas, decir que hoy tienen la peor administración pública municipal de su historia, habían tenido malos gobiernos del PRI, del PAN, pero nunca uno como el actual de Morena, claro que se arrepienten, pero ya no pueden hacer nada, solo los regidores si quisieran reivindicarse con su pueblo, pudieran hacer algo, buscar el desafuero de la alcaldesa para que la juzguen, y de plano quitarla de ese cargo, porque aseguran sus pobladores, es mas el daño que hace, que lo que ayudan, que triste es ver que municipios como Nazas, o sus vecinos de Cuencamé, estén viviendo un gobierno que no merecen, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.