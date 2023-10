Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Después de que los diputados locales hicieron la chamba de revisar las cuentas públicas de los municipios en el ejercicio fiscal del presupuesto de 2022, de un paquete de 15 municipios, solo tres pasaron bien, las otras 12 tronaron, de ese nivel esta la eficiencia en los municipios de Durango.

Pero también se debe de hacer una aclaración antes de ir a formar una imagen equivocada, los actuales gobiernos están cargando con la revisión de ocho meses de los anteriores gobiernos, por ejemplo, en el municipio de Poanas, este Grillo ya había apostado, y gano la apuesta, por cierto, que a la hora de revisar esa cuenta pública 2022 no iba a ser aprobada, y era lógico, el ex alcalde de Poanas, considerado hasta ahorita como el peor presidente municipal de la historia, Luis Valdez alias Luis Angris, dejo la administración en banca rota total, y no solo eso, hicieron un manejo de los recursos pésimo, que a la hora de revisar no iban salir bien las cosas, y no solo eso, ahorita continua la ciudadanía sufriendo por los malos manejos del ex alcalde Angris, el problema de la falta de agua, de que el SAT le este quitando a la actual administración medio millón de pesos al mes, es culpa de la pasada administración, es cierto que ya no se debe de estar culpando a los que se fueron, pero si es bueno que la gente sepa porque se vive como hasta ahorita esta el municipio, ¿o no es cierto?.

Otro de los municipios de la región que esta reprobado, es el de Nombre de Dios, y aquí no le crean a este noble Grillo, pero era lógico que tronara, dicen personas de ese municipio, de la tierra del mestizaje y el buen mezcal, que funcionarios de alto nivel agarraban el dinero de la tesorería para llevárselo a apostar a las carreras de caballos, por supuesto que cuando perdían, ese dinero ya no regresaba a las arcas municipales, vamos, las observaciones son muchas, y no están solventadas, por lo que a la alcaldesa Nancy Vázquez le toca cargar con el rechazo de la cuenta pública, si las observaciones son de enero al mes de agosto, serán los ex funcionarios lo que tendrán que responder por los faltantes, pero no se crea usted que pasara algo, esos rechazos a todos los municipios por malos manejos los hemos visto por años, y nunca ha pasado nada, y como dijo don Tiofilito, ni pasara, son políticos y entre políticos se entienden, ¿o no es cierto?.

Un municipio que paso limpio, fue aprobado, es de los tres que si pasaron, es Peñón Blanco, lo que habla bien del ex alcalde José Naum Amaya López, quiere decir que hizo un buen manejo de los recursos y el congreso se lo reconoce, vamos a ver como sale la alcaldesa Rita Lozano ya cuando le toque presentar sus cuentas, no puede solucionar lo de los trabajadores, ¿podrá presentar buenas cuentas en el 2024?, vamos a darle el derecho a la duda, ¿o no?. Hasta la próxima.