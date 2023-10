Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- El tema de Cuencamé, sobre las acusaciones que hacen los regidores de amenazas contra ellos y su vida, era un tema que no tardaba en salir a la luz pública, ¿qué es un tema muy delicado?, lo es pero según dicen los que saben, no va a pasar nada.

No va a pasar nada en el caso de los que aseguran que la alcaldesa Elizabeth Sotelo tendrá que dejar su cargo, no creemos que llegue a esos niveles, no definitivamente, bueno si lo va a dejar, pero el ultimo día del mes de agosto del 2025, pero según sabemos, por qué los mismos regidores lo informaron, ya le bajaron a las amenazas, y de una u otra manera la alcaldesa tendrá que cambiar de estrategia, que es una mujer de armas tomar, claro que lo es, y si no lo creen pregúntenle a Pablo Carrillo, pero ahora en este tiempo, a más de un año de iniciar el gobierno, las cosas se ponen sabrosas, y eso la verdad no es bueno para el pueblo de Cuencamé, para las más de 50 comunidades que tiene este extenso municipio, vamos, si la alcaldesa tiene la firme idea de dejar a su hijo Juvenal como presidente municipal en el año 2025, este tipo de desencuentros con los regidores no le ayudan, porque se va creando una imagen no buena para una próxima campaña, se estaba hablando y lamentando lo que vive Peñón Blanco, Nazas que esta en la mira y ya con acción de la fiscalía anticorrupción, vamos, en Nazas si se habla de buscar destituir a la alcaldesa Diana Berenice González, por posibles desvíos de recursos económicos, y ahora se sube al mapa de las malas noticias Cuencamé, pero por los mismos regidores, nada bueno está pasando en esta región de Durango, y a penas llevan un año de gobierno, faltan dos, los más difíciles, porque el 24 será electoral, saldrán muchos trapitos al Sol, y en el 25 ya se van, y se descocerá el costal con todo lo malo que vienen cagando, ¿o no es cierto?.

Siendo presidenta municipal Luly Martínez, de la bella tierra de Cuencamé, muchas veces los amigos le aconsejaron sacar de la nomina a gente que no era de su proyecto, gente que incluso cobrando en la nómina, le tiraba y duro, pero como buena política, aguanto, prefirió tenerlos cerca pero no hacer escáldalos que le fueran a perjudicar a su administración en un futuro, salió y aguanto, hoy poco más de un año la actual alcaldesa ya tiene un escándalo fuerte y delicado, claro que este su va a tranquilizar con dialogo, pero no era necesario que llegara tan lejos, así que mi respeto licenciada Luly Martínez, mostró usted mucho mas colmillo en el tema del manejo político, que la actual alcaldesa ahora de Morena, porque la señora Elizabeth Sotelo ya recorrió todos los partidos políticos, y ahora su bandera es de Morena. Hasta la próxima.