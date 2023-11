Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -El proceso contra la alcaldesa de Nazas, Diana González, la minera como se le conoció en campaña, ni se adelanta ni se atrasa por presiones sociales, lleva su tiempo y llegara a un resultado, y eso puede ser después del 15 de enero del 2024, así de sencillo, dijo Carmelo Fernández, diputado local.

El caso de Peñón Blanco, los trabajadores sindicalizados municipales, aguantando el frio, el agua y todo lo que les hacen, incluso los insultos de funcionarios municipales y hasta alguna gente de la sociedad civil que se dice enojada por su movimiento legal y valido ante la ley, también esta a punto de llegar a su fin o mínimo a una resolución por parte de un juez federal, y si amigos, quien tendrá un laudo a favor serán los trabajadores, a la presidencia municipal, a la alcaldesa Rita Lozano, al cabildo en pleno, les pueden llegar a ordenar el pago completo de sus sueldos, el retroactivo al aumento que están pidiendo y si, también es cierto, la presidencia no tiene el dinero para hacer esos pagos, tendrán que buscar de donde sacar dinero para ese fuerte gasto, porque ya va a ser una orden federal, y si no la cumplen, entran en desacato, y hay otro proceso que pueden llegar a ser hasta el desafuero de la alcaldesa por una petición del juez federal, el tema aun no termina, y todo pinta que lo ganaran con mucho sacrificio los trabajadores municipales, algo que ya lo hemos escrito muchas veces, pero ni modo, va de nuevo, esto se pudo haber evitado con un buen dialogo, con entendimiento y dejando la cerrazón a un lado, ahora se viene el problema de perder el juicio y a pagar, ¿Qué puede pasar si no tiene dinero la presidencia para pagar lo que ordene el juez?, sencillo, el ayuntamiento es sujeto de embargo, le pueden quitar hasta la presidencia municipal o algún edificio publico que cumpla con el requisito del costo de la perdida del pleito, no tienes dinero, pero tienes propiedades que valen lo que te negaste a negociar, sencillo.

Nazas, en enero del 2024 llegaran a una resolución en el congreso local, el diputado Carmelo Fernández dice que no se sabe que va a pasar porque apenas inicio el proceso, falta mucho por ver de las dos partes, tanto lo que presente la fiscalía anticorrupción, como la misma alcaldesa Diana González alegue en su defensa, de entrada, pedir disculpas por haberle comprado o hacer que le compraba material a su cuñada en la ferretera de Cuencamé, no vale, ese delito se llama peculado, y tendrá que pagar por lo que ella, la alcaldesa dice fue sin saber que era delito, mas lo que ya se esta presentando, y si, en el 2024 se puede llegar a dar la primera vez que sea desaforado un alcalde, seria mujer y del partido de Morena, pero eso no lo sabremos hasta que termine el juicio, así que por hoy, hasta la próxima.