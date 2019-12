Grilla llanera

Normalmente los nuevos gobiernos acostumbran ponerse como un reto informar los avances que lograron en los primeros cien días de administración, pero aquí la pregunta es sencilla, ¿qué gobiernos de la región llanera logró hacer algo importante?

Usted amigo lector en su municipio puede voltear a ver qué se hizo o qué se dejó de hacer con el nuevo gobierno que está en las presidencias municipales, aquí este “Grillo” le puede comentar algo muy mínimo de lo que se ve, por ejemplo en Peñón Blanco, se puede destacar el trabajo que está haciendo la señora Vero Sánchez como presidenta del DIF en el rescate de la atención a los adultos mayores, una área que en la pasada administración la abandonaron, del alcalde Naúm que de inmediato mandó quitar el color rosa del arco de la entrada y de varios lugares que se veían medio curiositos, que se le critica y fuerte a Naúm Amaya, que dejó en la administración a varios de los funcionarios que en la pasada administración trataron con la punta del pie al ciudadano, y que hoy continúan con una actitud de perdona vidas y sin embargo Naúm lo permite, ¿obras?, eso es muy difícil que se pueda mencionar, si de fregadera ha logrado pagar las quincenas de los empleados municipales, recibió una administración en la bancarrota, y hablar de obras, es casi hablar de imposibles, ¿o no es cierto?

De Cuencamé, aquí en la tierra de los generales, la cosa es diferente, porque Luly Martínez como Alcalde se hizo un plan de trabajo de los primeros 122 Días de Resultados Inmediatos, así lo llamó, es decir hasta el 31 de diciembre, y se dice que en el mes de enero del 2020 analizará el actuar de sus funcionarios y tomará decisiones, que también hay que decirlo, tiene gente en su equipo que no le es fiel a ella como Alcalde, le son fieles al ahora exalcalde Ismael Guerrero, aún no les cae el 20 ¡qué muera el rey, viva el rey!, y se escucha que trabajan poniendo piedras en el camino a Luly, y en eso tendrá que tomar medidas sin duda alguna, pero ya lo habíamos mencionado antes, de los municipios de la región de Los Llanos, Cuencamé es de los que más actividad muestra, obras y gestiones importantes se le han visto, pero esperemos la terminación de su programa de los 122 días y lo analizamos.

En Vicente Guerrero, el alcalde Orlando Herrera también se puso la vara muy alta, pero sí invitó al evento del informe de los 100 Días de Resultados, éste fue ayer martes, pero por ser en la tarde aún no le publicamos lo que se dijo, pero también es de los pocos alcaldes que tienen resultados, pocos, porque o hay dinero y le dejaron un municipio casi quebrado, pero ha sido inteligente con alunas acciones que ya analizaremos el día de mañana, lo mismo con otros municipios donde la verdad se esperaba mucho de ellos, y aún no se les ve nada, o como los cangrejos, van para atrás, ¿o no?

