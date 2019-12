Grilla llanera

Ya se lo habíamos comentado amigo lector, que normalmente las presidencias municipales hacen un balance en los primeros 100 días de gobierno, pero nadie se imaginó el evento que iba a realizar el alcalde de Vicente Guerrero, Orlando Herrera Aviña, quien tuvo como invitado especial nada menos ni nada más que al dirigente nacional del PAN Marko Cortés.

Algunos de los alcaldes hicieron algún pronunciamiento ante algún medio de comunicación, algunos otros no han dicho nada, pero el presidente municipal de Vicente Guerrero convocó a las afueras de la presidencia municipal, donde todo pareciera que tendría un informe anual con proyección de video, sonido e invitados especiales. Hay quien puede ver esta acción como muy ostentosa, quien puede mencionar incluso de exagerada, pero también hay quien lo ven como un alcalde con mucha fuerza política, porque si para el informe de los primeros 100 días de gobierno trajo al presidente nacional de su partido el azul para el primer informe anual de gobierno, puede traer a Trump o hasta el Papa Francisco. Porque reiteró, en estos 100 días mostró el músculo político que tiene en los altos niveles, que también es cierto, y hay que decirlo, no había mucha gente de la sociedad civil escuchando este informe de gobierno de los primeros 100 días de administración, Pero también es cierto que ningún otro alcalde ni de su mismo partido logró tener a una figura de nivel nacional para dar a conocer lo que ha logrado, lo que tiene en mente y lo que se va hacer después de los primeros 100 días de gobierno, ¿o no es cierto?

En el mismo informe de Orlando Herrera se encontraba como invitado el presidente municipal de Súchil, Abel Santoyo, de quien por supuesto no tuvo ningún evento o informe sobre los primeros 100 días de gobierno, simple y sencillamente porque no encuentra la puerta de cómo pagar y cómo salir de tanto problema que le dejó el exalcalde Jaime Sarmiento, ahorita se dice que los trabajadores de la administración municipal de Súchil, como en otros municipios, están con la incertidumbre de saber si les van a pagar la prestación de ley del fin de año, el aguinaldo, así que no se encuentra la forma de que Abel Santoyo pueda tener un evento de este tipo para informar que le dejaron una administración hecha pedazos, ¿o no es cierto? Que por cierto hace días se informaba de una multa al exalcalde Jaime Sarmiento por 35 mil pesos, por no haber atendido el tema de la transparencia, pero dice la gente de Súchil que dicha multa es de dar risa, es una burla, ya que son millones de pesos los que falta de comprobar, y multarlo con 35 mil pesos es como quitarle una pelo a un gato, eso dicen, claro que son temas muy diferentes y la verdad no creemos que pase algo más fuerte contra de este alcalde que dejó en la vil ruina al de por sí pobre municipio de Súchil.

Hasta la próxima.