Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO, (OEM).- Según nos han mencionado varios contadores públicos, que a partir del primero de enero del 2020, vamos a saber como mexicanos lo que es traer el gobierno federal, al SAT, a la Secretaría de Hacienda encima de todos los contribuyentes, la Cuarta Transformación va a ser una realidad, no sabemos para quién, pero va a llegar, dicen.

En el DIF de Guadalupe Victoria, hay una presidenta honoraria demasiado noble, pero no es de ahorita, este servidor la conoce de muchos años antes, porque fuimos vecinos, y toda su familias es buena, noble y de un trato excelente, la señora Paty Ibarra, va pintando para que haga un excelente trabajo en ese departamento por demás importante, porque si algo hay en la región de Los Llanos, son familias con mucha necesidad, pero la señora Paty sabe de identificar perfectamente a quien ya vive de la pedidera y quien verdaderamente necesita del apoyo, reitero, quien conoce a la señora Paty Ibarra sabe que es una mujer noble que cumplirá con esa responsabilidad de manera cabal, éxito señora Paty.

En Peñón Blanco, no se puede agregar mucho, la señora Verónica Ochoa Sánchez, esposa de Naúm Amaya, ya fue una vez presidenta del sistema DIF, y fue calificada como de las mejores en el estado, a pesar de estar en un municipio pequeño y de muy pocos recursos económicos, emprendió acciones muy nobles y por demás buenas, lástima que en el cambio de gobierno esas acciones se dejaron de realizar, pero ahora que regresó se ve que va a poner todo su empeño en servir a los que menos tienen, muy bien señora Vero, ojalá y su equipo le responda bien, como debe de ser, porque parte de la gente que está en la Presidencia Municipal, que es diferente al DIF, no trae la camisa del Alcalde puesta, son perfectamente reconocidos como chapulines y oportunistas, y no están ahí con la intención de servir al pueblo, sino de servirse del puesto, ¿o no es cierto?

En Cuencamé hay un fuerte compromiso del alcalde Luly Martínez por hacer un buen trabajo dentro del DIF, una área que sabe que no se puede descuidar, de ahí que se espera que el equipo que tiene, que no todo está con la causa Luly Martínez, se ponga las pilas y actúe como la ciudadanía lo espera, de lo contrario la guapa Alcalde tendrá que hacer ajustes, y eso ajustes a muchos no les gustan, pero por servir bien, lo que se tenga que hacer es poco, ¿o no, licenciada Luly Martínez?

Hasta la próxima.