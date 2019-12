Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO. (OEM).- Los manejos en la política de México, Durango y en sus municipios, son y seguirán siendo una vil cochinada amigo lector, tristemente no solo es la corrupción el gran cáncer de los gobiernos, también los es el arreglos y pago de cuotas a tales o cuales políticos, ¿o no es cierto?

Hace unos días se dio la petición de permiso indefinido para retirarse del cargo de primer regidor del ayuntamiento en Guadalupe Victoria, la señora Claudia Bibiana Ávalos Nava, quien llegó por el Partido Acción Nacional, hubo quienes de manera inmediata la empezaron a criticar porque decían que había aceptado participar como se les conoce de un tiempo a la fecha de “Juanita”: participas, ganas y te retiras para que entre otra persona, pues este noble Grillo realizó una investigación del caso, incluso en la ciudad de Durango, donde logramos saber que le están apretando tanto la situación personal de su trabajo, que no le queda de otra, o te retiras o te retiras, pero esto es a producto de gallina, donde hasta la Secretaría de Educación en el Estado está metiendo no las manos a fondo, es tanta la presión que ejercen los altos mandos para que deje el cargo de regidora, que lo lograron, vamos, la maestra Bibiana Ávalos está siendo obligada a dejar la regiduría, claro que ella no lo va a reconocer públicamente, porque hasta en eso ha de estar advertida, pero las fuentes del Grillo son de primera calidad, y vemos como se mueven los hilos para que se retire Bibiana y le dejen el espacio a la esposa del ex alcalde, quien por cierto hace unos meses dejó de ser también el primer regidor, Andrés Cabello Marín, o sea que sale Andrés y ahora va su esposa Jocabet Rodríguez, y se escucha que en el mismo problema traen a la síndico la maestra Sandra Ortiz, la presión desde la Secretaría de Educación, que por supuesto dicen que hay una mano más arriba que mueve la cuna, están buscando la manera de que la síndico se retire del cargo para dejar el lugar a otra persona, de esto no se ha concretado, pero las fuentes de la capital nos aseguran que no descansarán hasta ver que la síndico caiga como hasta ahora ya consiguieron que caiga la primer regidora, de quien podemos decir con toda certeza, que es una mujer que se ha preparado por muchos años, que tiene espíritu de servir, que son de la gente que aportarían algo bueno a los partidos políticos, en este caso al PAN, gente nueva, limpia de política y mañas, pero no las dejan participar, ¿por qué no?, está canijo saber tanto, ojalá y pueda arreglar la maestra Bibiana con los altos mandos de la Educación en el Estado la situación y regrese al cargo que le dio el pueblo con su voto, porque este tipo de cochineros de la política nacional no la deberíamos estar viendo en Guadalupe Victoria, ¿o no es cierto?

Hasta la próxima.