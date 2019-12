Grilla llanera

En Guadalupe Victoria hay un dicho popular de un señor que se llamaba Juan Alday, y decía, “tiempos traen tiempos”, y ese dicho en la actualidad aplica perfectamente en el tema de los partidos políticos.

Hace algunos años para estas fechas las fiestas que organizaban los partidos políticos llamadas posadas, eran muy grandes, incluso invitaban a la ciudadanía a que asistiera con perifoneo por las calles, porque era un termómetro el poder ver cuál partido político era quien más gente reunía, tanto en la peregrinación de la Virgen de Guadalupe como en la tradicional posada, pero como dijo Juan Alday, “tiempos traen tiempos”, hoy la posada la organizan, si es que hacen posada, es de una manera discreta, con la gente contada en cuanto a sus bases o sectores más fuertes, incluso hay quienes organizan la posada con los puros directivos y unas cuantas gentes, lo anterior de esta sencillez de los partidos políticos, es porque no tienen el dinero para continuar con esos comilitonas de los partidos políticos, ya no cuentan con el dinero suficiente para poder llevar decenas de regalos, aquellos tiempos que llevaban hasta una sala o un refrigerador para la rifa se terminaron, hoy si un militante o simpatizante, un simple ciudadano de casualidad tocó un boleto de cinco pesitos con los dulces, ya le fue bien, el resto de la ciudadanía ni por enterado se dio que hubo un festejo en su partido político, la cuestión económica que marca este tiempo nos queda claramente lo que le dijo Juan Alday al difunto “Güero” Cumplido, “tiempos traen tiempo”, y el tiempo de ahorita es de austeridad, de falta de recursos económicos para la ciudadanía, y no sólo para un partidos, todos andan por el mismo rumbo, ¿o no es cierto amigo lector?, el único partido que se sabe maneja buenos recursos económicos, es Morena, pero no se ha visto que los usen en festejos con la ciudadanía, ¿o sí?

Hasta la próxima.