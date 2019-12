Grilla llanera

Hoy sólo poderles desear a los 10 lectores de esta humilde columnilla, que la paz, la armonía y el amor familiar reinen en sus corazones, que la magia de esta noche, cual sea su religión y su manera de verla o vivirla, se convierta en unión familiar. Feliz Navidad.

Nos han estado preguntado si conocemos de cuáles son las administraciones municipales que no pudieron pagar la prestación de ley de fin de año a sus trabajadores, y la verdad es que como dato verificado no lo tenemos, pero sí sabemos que muchos de los alcaldes acudieron a préstamos bancarios o con particulares para tener un recurso y poder con esto saldar una parte del compromiso que se tiene con la base trabajadora, vamos, lo que importaba de momento es la solución, pagar las consecuencias o los interés económicos de los prestamos ya será otro tema que cada alcalde deberá de solucionar en su momento, o los tesoreros que son quienes van cargando el paquete, si sabemos de algunos trabajadores o departamentos de algunas administraciones que hasta el momento de escribir esta columnilla no habían recibido nada de aguinaldo, incluso gente de mucha confianza no ha recibido ni el pago de su sueldo de la primer quincena de diciembre, pero de lo que sí estamos casi seguros, es que no se ha quedado ningún regidor pendiente de pago de sueldo ni de aguinaldo, a los regidores de todos los municipios de la región de Los Llanos ya se les depositó, pero si la información que tiene el “Grillo” es equivocada, háganoslo saber y lo corregimos, a lo mejor si hay regidores que se sacrificaron para que los trabajadores de mucho menor ingreso pudieran llevar algo de dinerito a sus hogares y los regidores nada, pero la verdad lo dudo, dicen que están más cerca mis dientes que mis parientes, ¿o no es cierto?

Ayer 23 de diciembre en el centro de Guadalupe Victoria, se vivió un verdadero caos vehicular, no sabemos si los agentes de tránsito no dan abasto o de plano les vale una hingada el cómo se mueva la gente en sus automóviles, pero créanme que era un verdadero desorden, miles de autos en las calles sin poder estacionarse, los comercios llenos y la gente renegando, claro los comerciantes no renegaban, contentos, ya los veremos de mediados del mes de enero del 2020 en adelante, ¿o no es cierto?

Hasta la próxima y feliz Navidad.