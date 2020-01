Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO, (OEM).- Hoy ya deben de estar trabajando de manera normar todas las presidencias municipales, algunos como Guadalupe Victoria inició ayer lunes seis, pero otras hasta hoy martes siete de enero, dicen que para ahorrarse la rosca de Reyes con los empleados, ¿será cierto?

Dicen que las malas noticias vuelan, y no es por ponerlos a pensar, pero hemos escuchado que en muchos municipios, casi en la mayoría, los alcaldes están obligados a meter la rasuradora a la nómina, no es posible mantener la cantidad de personas que ya tienen ahorita, y claro que ahí aprovecharán para sacar a quien no tenga bien puesta la camisa del equipo, a quien no le esté poniendo ganas a su trabajo, esa es una magnífica oportunidad para el Alcalde de limpiar un poco la carga en la nómina y para que quien se quede de veras le ponga ganas a su trabajo, quien valore la oportunidad de tener una quincena segura, deberá de mostrarlo con ganas de trabajar, quien esté poniéndose sus moños podrá pasar a con el jurídico a que le propongan una cantidad de liquidación, y claro que el pago será a mediados del año si bien les va, pero de que habrá recortes en las nóminas municipales, las habrá, y no me pregunte quiénes se van, porque está canijo saber tanto.

Por otro lado está el tema de los impuestos a pagar en el inicio de año, algunos que se están sacando de la manga como ese de Recaudación de Rentas del Estado, un impuesto en las camionetas pickup, impuesto de carga, mil 600 pesos que antes no pagaba, ahora tendrá que hacerlo como nueva disposición del estado, mal, pero también es cierto, el gobierno estatal no tienen de dónde más sacar dinero más que de los impuestos del pueblo, y como el gobierno federal le recortó el presupuesto anual, ahora se ocupa más dinero y de algún lado tendrá que salir, vamos, por ejemplo en algunos municipios van a subir la tarifa del agua potable, un golpe directo a las finanzas de los ciudadanos, pero no hay de otra, según dicen, así que bienvenido el 20-20, o sea el 2020, que de entrada nos está dando una bienvenida calurosa en los bolsillos, ¿o no es cierto?, y si vemos el tema como se lo plantaba al principio, para quienes se ven en la necesidad de quitarle su trabajo, ya sea en las presidencias o en cualquier otra parte, y con más impuestos y todo más caro, no pinta nada fácil este año, como muchos otros, al inicio se ven difíciles pero se ha logrado salir adelante, ojalá y esta vez sea igual, ¿o no lo creen así?

Hasta la próxima.