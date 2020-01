Grilla llanera

La política es y seguirá siendo sucia, no solo a nivel federal o estatal, también en los municipios se ven las acciones que son reprochables, que dejan un mal sabor de boca a la ciudadanía, ¿o no es cierto?

Pero esto no va a cambiar de la noche a la mañana, ni con las buenas intenciones de una persona. Para cambiar esta manera de hacer política se tiene que involucrar la ciudadanía, vamos, los mismos seguidores de los diferentes partidos políticos deberán actuar de una manera contundente, que vayan cambiando poco a poco estas acciones, pero eso la verdad no creo que lo puedan ver mi ojos algún día.

Y aquí el ejemplo: este pasado lunes fue abordado el noble pero sobre todo inofensivo Grillo por varias personas de Guadalupe Victoria, en una plática informal, de banqueta, estas personas dicen ser panistas de toda una vida y dijeron ver muy mal que llegara la esposa de Andrés Cabello Marín a la primera regiduría del ayuntamiento cuando apenas hace unos meses el mismo Andrés había dejado el mismo cargo, es decir que los panistas no tienen a nadie más que merezca o que tenga la capacidad para estar en esa regiduría más que el exalcalde o su señora esposa.

Les preguntamos por qué ese reclamo no lo hacen al interior de su partido, ese partido político humanista que tienen debiera no permitir esas acciones, pero dicen que nada ganan, se acomodan económicamente hablando entre los líderes y se aguantan los militantes y simpatizantes panistas, porque para nadie fue un secreto que intervino la fuerza del mismo Estado a través de la Secretaría de Educación para que obligaran a la regidora titular Claudia Bibiana Ávalos para que abandonara el cargo de regidora.

Muy lamentable que el panismo como otros partidos políticos se presten a estas movidas, pero ya es casi el pan de cada día, algo que sin duda sigue dejando la sensación de una política sucia, cochina, mal usada ¿o no es cierto?

De cualquier manera le deseamos mucho éxito en su paso por la regiduría de Guadalupe Victoria a la señora Jocabed Rodríguez López, quien este pasado lunes ya se presentó a cabildo, ojalá que tenga buenos planes de trabajo en beneficio de la comunidad.

La pregunta para terminar la columnilla de hoy es sencilla: ¿Le beneficia este cambio al alcalde llanero Agustín Sosa Ramírez? Recordemos que se dijo que Andrés Cabello no apoyaba a Agustín en la alianza de partidos, vamos, cuando Andrés fue alcalde no quiso llevar a Agustín de tesorero, y si a esto le agregamos que ya están buscando tumbarle de la misma manera que le quitaron a la primera regidora a la síndico Sandra Ortiz, nos indica que algo no anda nada bien con los que mandan en el PAN, porque no es el panismo en general; son acuerdos de cúpulas, de unos cuantos, ¿o no?

Hasta la próxima.