Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO, (OEM).- Las cosas buenas también se comentan, y déjeme le digo que el haber logrado el arreglo de la entrada principal de Villa Unión por la carretera de Cieneguilla en Poanas, es una excelente obra del alcalde Luis Valdez Valenciano, mejor conocido como Luis Angris, ¿o no es cierto?

Ese tramo carretero que está frente a la Escuela Niños Héroes y a la oficina de Administración Educativa, estaba feo, con efe de foco fundido, y tenía muchas administraciones que los medios de comunicación mencionamos como urgente arreglarlo, la ciudadanía a cada momento gritaba que se le diera mantenimiento, se llegó el momento que la ciudadanía prefería circular en sentido contrario por lo feo que estaba, fue Carlos González, Raúl Piedra y Gerardo Gutiérrez, por mencionar a algunos ahora exalcaldes, que se les pidió hacer esas obra, y nadie logro hacerla o no les importó, Luis Valdez con tres meses de administración logro gestionar ante la Secretaría de Obras Públicas del Estado, esta obra, sí es pequeña, pero muy importante, reitero, a muchos exalcaldes se les pidió repararla, y nunca atendieron, hoy ya se hizo y es bueno, y también lo bueno se cuenta, ¿o no?

Esta otro tramo que está en pésimas condiciones, la misma carretera que conecta a Poanas con Guadalupe Victoria, en las comunidades de Cieneguilla, con Antonio Amaro, siendo Carlos González alcalde de Poanas, logró que se le reparara en su totalidad ese tramo, pero por el lado de Guadalupe Victoria estaba como alcalde Marcial García Abraham, y el tramo que corresponde a Victoria no se le atendió, no sabemos si no lo gestionaron o el gobierno estatal fue muy claro a quién sí apoyó y a quién no, pero después de eso ya no se le ha hecho nada, a pesar que el Mandatario estatal lo ha anunciado con bombo y platillo públicamente, el exalcalde de Poanas, el panista Gerardo Gutiérrez hasta llegó a discutir con el Secretario de Obras del Estado por esa carretera, pero nunca fue escuchado, en sus tres años no se le hizo nada y cada día está peor esa carretera, ahora si el gobierno estatal utiliza el crédito que le aprobó el Congreso del Estado, dice el diputado Gerardo Villarreal Solís que luchará para que a esa carretera no sólo le den una tapada de hoyancos, sino que la reconstruyan totalmente, y en algo tiene mucha razón el diputado, esa carretera es de vital importancia en la económica de la región, los principales beneficiados con tener una buena carretera, son los ganaderos y agricultores, ojalá se logre esa reparación general y así poder tener una carretera digna de la gente de la región de Los Llanos, ¿o no es cierto?

Hasta la próxima.