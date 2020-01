Grilla llanera

No mentir, no robar, no traicionar, atentamente Armando Navarro Gutiérrez, dirigente del organismo político del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Durango.

La tarde de ayer jueves corrió como pólvora la versión de que al dirigente de Morena, Armando Navarro, lo habían detenido por traer un vehículo con reporte de robo, claro que no faltó quien encontró la manera de mal informar agregándole otras cosas para pegarle más al dirigente de Morena, al poco tiempo se dio a conocer lo que verdaderamente pasó, pero también se dijo que el mencionado vehículo al parecer propiedad del Partido de Morena sí tiene un reporte de robo, pero no se lo robó Armando Navarro, ¿que le pega esta situación?, claro que les pega, a cualquier político o persona común y corriente, pero para quienes se sobaban las manos pidiendo o clamando al cielo que detuvieran y ficharan al dirigente, no se les hizo el milagrito, será en otra ocasión, por lo pronto este señor lagunero sigue con el control de lo que queda de lo que fue el poderoso Partido de Morena en Durango.

Hasta los castos oídos del noble “Grillo”, le llegó el comentario que en próximos días, o más bien escrito la próxima semana, se realizará una fiesta convocada por el exalcalde Marcial García Abraham, a la que están invitados y creo confirmados los más altos mandos del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, dicen que Enrique Benítez y hasta el delegado nacional priista ya confirmaron que asistirán al banquete, diputados locales y gente de nivel nacional priista ya está en la lista de confirmados, vamos, hay quienes ven esta fiesta como el destape de Marcial García como candidato a presidente municipal, esto la verdad el “Grillo” no lo cree así, porque es muy pronto, demasiado temprano, lo que no sabemos es si a esta fiesta casi de partido político tricolor, están invitados Carmelo Fernández y Manuel Fernández, digo si van las planas mayores del PRI, probablemente también los líderes locales tricolores pudieran estar invitados, pero esperemos la fiesta y luego vemos si fue destape o sólo reunión de amigos, que de las reuniones de amigos salen los mejores acuerdos, ahí es donde se toman buenas o malas decisiones, pero se hacen compromisos hablando de política, que si es sólo una fiesta de cumpleaños, les deseamos que se diviertan a lo grande en la región de Los Llanos, y ya les cometeremos quiénes acudieron al festejo convocado por el exalcalde y exdiputado local Marcial García Abraham.

Hasta la próxima.