Grilla llanera

Ayer domingo se realizó el desayuno priista del estado, todos los nuevos dirigentes de cada municipio, algunos alcaldes y hasta uno que otro arrepentido, sí, también se le vio la cara a varios que en el 2019 y 2018 pensaron que el PRI era lo peor de México y se fueron, pero ya regresaron, ¿quiénes son?

No le corresponde a este noble pero sobre todo inofensivo insecto mencionarlos, porque cada uno de los que asistió a ese desayuno los tienen perfectamente identificados, y no se asombren, muchas más cosas se verán, por ejemplo el fuerte rumor y muy bien fundado de que en una próxima elección se tenga un pacto, si no abierto, sí será un pacto de facto entre priistas, panistas, Movimiento Ciudadano y todo lo que no esté de acuerdo con López Obrador, el presidente de México, la única manera de poder quitarle, o intentar frenar algunas de sus acciones de gobierno, es que no tena la mayoría en el Congreso de la Unión, buscarán los partidos políticos a como dé lugar que no ganen los abanderados de Morena esos escaños de San Lázaro, y de ahí es de donde puede venir dicho pacto, no pregunte con quién o cómo, pero se acordará usted de este noble insecto cundo vea algunas cosas poco entendible en el año 2021, cuando se cambien a los diputados federales y locales, ¿o no lo creen?

En el caso de los priistas, por ejemplo en Peñón Blanco, sabemos que la maestra Marisa Méndez Puentes, actual dirigente tricolor, es mujer comprometida con la causa que buscará hacer las cosas lo mejor posible para su partido, pero también es cierto que ella no vive en Peñón, por su trabajo prácticamente radica en Javier Mina, de Pánuco de Coronado, y esto dicen los lectores de Peñón que pueden tener a un partido sin dirigente, porque tendrán que ver con ella diferentes temas sólo los fines de semana, y eso si por alguna causa no va ese fin de semana a Peñón, ya se quedó pendiente ese asunto, vamos, son varios temas los que se escuchan de la maestra Marisa en su tierra querida, por ejemplo que el Alcalde la propuso a ella para ser el mismo alcalde quien mueva todos los hilos, y la dirigencia sólo avalará todo lo acordado, en eso pudieran tener razón, Marisa desde que fue sindico ha demostrado una total lealtad al alcalde Naúm Amaya, así que esa pudiera ser la línea que se busca trabajar en el priismo de Peñón Blanco, pero claro que le deseamos la mejor de las suertes maestra Marisa Méndez Puentes.

Hasta la próxima.