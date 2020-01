Grilla llanera

Este próximo domingo 26 de enero se desarrollará en la cabecera del municipio de Cuencamé la edición número 16 de la carrera atlética de 10 y cinco kilómetros, una carrera que se ha colocado como de las más esperadas en el año, y no solo de la región o estado, sino del norte del país.

Hoy le corresponde de la alcalde priista Luly Martínez organizar con su equipo dicho evento deportivo. Uno, reitero, de los más esperados en el norte del país por la cantidad de premios y la cantidad de deportistas que reúne.

Han tenido años donde se agotan las inscripciones oficiales, mil 500 corredores, claro que asisten más porque muchos no se registran, corren por gusto y solo por participar, pero la cantidad de personas que acuden cada año a esta carrera ha aumentado, y claro que cada administración le ha puesto su toque personal, cada uno de los alcaldes ha buscado la manera y la forma de agregarle algo que la haga atractiva, y con esto cada año va creciendo en calidad y calidez.

En el caso de la alcaldesa Luly Martínez, no tendrá ningún problema porque tiene mucha experiencia, ha estado en varias administraciones donde ha participado de manera directa en la organización, como regidora, como funcionario público y de muchas maneras. Hoy como presidente municipal seguramente que girará las instrucciones a su equipo para poder hacer una excelente emisión de la edición número 16 de la carrera atlética “Cuencamé 2020”. Hoy martes por la mañana tendrá una rueda de prensa donde dará a conocer los lineamientos de la carrera, y claro que se los estaremos informando oportunamente desde su periódico favorito El Sol de Durango.

Le han estado preguntando al noble Grillo sobre el comentario del pasado sábado, esto referente a la posible fiesta del exalcalde de Guadalupe Victoria, Marcial García Abraham, y lo único que les puedo decir es que si no saben dónde va a ser y a qué hora, es decir que si no los han convocado, no están dentro de ese círculo de sus amistades, así que ni se presionen por saber, pónganse listos con su teléfono por si les llaman para invitarlos, pero si la llamada no llega, ni se estresen. Ya nos enteraremos de quién fue y qué tan se puso la pachanga.

¿Qué van asistir varios políticos de buen nivel priista?, hasta donde las orejas del Grillo han logrado escuchar, sí estarán varios, como el primer priista del estado por decir alguno, incluso de otros partidos políticos también han sido convocados, que por cierto es de donde nos hemos enterado. Esos que han comentado están contentos porque ya fueron invitados, es más, ya se dicen listos para el destape y la próxima campaña electoral, que la verdad es muy temprano para pensar en eso, pero cada quien sabe cómo maneja su imagen, ¿o no es cierto.

Hasta la próxima.