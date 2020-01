Grilla Llanera

En algunos municipios aseguran que el PRI se vio en la necesidad de exportar personas de otro lado para que fueran los dirigentes, no se sabe si porque a los que están en casa no les ven piernas de buen jinete o de plano no encuentran quien dirija los destinos tricolores de ese municipio.

En el caso de Peñón Blanco, creemos que a la maestra Marisa Méndez sí le ven las cualidades necesarias para ser la dirigente priista, claro que también fue a propuesta del alcalde Naum Amaya, y como en este momento es quien manda en Peñón, pues así lo hicieron.

Pero, por ejemplo, priistas del municipio de Poanas nos han estado marcando y señalando su inconformidad de manera muy marcada, sentida, y por qué no decirlo, hasta encabronada. Ahí en Poanas en el proceso interno para la renovación del PRI, quien levantó la mano para ser el dirigente municipal fue Fidel Álvarez.

En el directivo estatal le encontraron muchos detalles para que no fuera el presidente del comité municipal priista y mandaron traer a una persona originaria de Cieneguilla, nacido y criado en Poanas, pero vive y trabaja en la Secretaría de Salud en la ciudad de Durango.

Tiene mucho tiempo que por su trabajo y modo de vida no va a su tierra natal.

Este señor se llama Oscar Ernesto Saracho Marrufo, de quien aseguran los mimos priistas que nos han contactado, si logran que esté un domingo por la mañana ya fue mucho tiempo, porque en la semana jamás podrá estar atendiendo los temas de los priistas de Poanas, a no ser que éstos se trasladen a Durango para tratar los asuntos necesarios.

Y es entendible, si el señor Oscar Saracho vive en Durango será casi imposible que esté todos los días en Villa Unión, de ahí que no entienden los priistas si este nombramiento al más clásico estilo priista, el dedazo, sea con la intención de fortalecer al partido o la verdadera intención sea de una vez acabar con lo poco que queda al dejarlo desprotegido.

Así lo sienten y con gusto aquí se lo mencionamos, pero también veremos en unos meses cómo es que se porta el nuevo presidente de los priista de Poanas con su gente, cómo le hace para atenderlos y escucharlos. Lo veremos, y claro, lo comentaremos.

Hablando de la presidenta del PRI de Peñón Blanco, hasta a este noble Grillo le llegó el dato que este próximo sábado estará el dirigente priista Luis Enrique Benítez Ojeda en un desayuno con los priistas de Peñón. La intención es ir a darle la posesión oficial y el espaldarazo a la maestra Marisa Méndez Puentes como líder tricolor.

¿Por qué el sábado?, porque entre semana no está la maestra Marisa en Peñón, ¿o no es cierto?

Hasta la próxima.