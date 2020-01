Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Lo dicho, el único departamento de Tesorería en la región de los llanos que no tiene problema con el alcalde es el de Guadalupe Victoria, Agustín Sosa Ramírez, en las tres ocasiones que ha sido tesorero, sabe perfectamente qué puede y qué no puede hacer.

Lo que no pasa en otros municipio, los presidentes nada más ordenan y quien anda pariendo chayotes son los tesoreros, porque los alcaldes se lucen entregando apoyos, pero no entienden en ocasiones que no hay forma de hacer esas entregas o compromisos, y en el caso de Agustín Sosa, como le sabe bien a ese tema de la tesorería, no entrega cuando no puede, los encargados de las comprobaciones no se ven en tanto problema como en otros municipios, vamos, si hay alguien que conoce de reglas y formas en las tesorería es el alcalde de Guadalupe Victoria, ¿o no es cierto?

Quien también se ha ido metiendo fuerte al tema de la tesorería es Héctor Carlos Quiñones Ávalos, más conocido en los bajos mundos de la política como “el Patol”, pero también ya fue alcalde y diputado local, subsecretario de Agricultura del Gobierno del Estado y ahora tesorero, y la comunicación que tiene con Mauricio Gándara quien también repite como alcalde, es muy buena, así que logan hacer buena mancuerna, vamos, ya el Patol hasta se aprendió eso de decir “no se estrese mi rey, dinero no hay”, con lo que ha logrado sacar adelante muchos temas que le dejaron de la pasada administración municipal.

En Peñón Blanco, también la tesorera, por cierto que es prima del alcalde Naum Amaya, o sea Lucerito Amaya, le sabe bien a la tesorería, tiene muchos años en la tesorería detrás de las cámaras y los reflectores. Cuando fue alcalde Naum ya en una ocasión, Lucerito resolvía muchos temas internos de la tesorería, estaba como tesorero Quico Moreno, y su brazo derecho era Lucerito, y hoy como titular le sabe y es entregada a la causa. No fue bien aprovechada en la pasada administración con la maestra Ercilia Rodarte, pero sabemos que lo hizo por ser una persona muy cercana a Naum, pero hoy sí le dieron esa responsabilidad y ahí la lleva, y la lleva muy bien, lo haría mejor si el alcalde le ayudara más, pero bueno, qué se le hace, con alguien se tiene que batallar, ¿o no Lucerito?

Hasta la próxima