Grilla llanera

Ser gobierno no es nada fácil, hay quienes quieren o intentan ayudar a algún ciudadano o amigo pero si hay leyes y reglamentos se tienen que apegar a la legalidad, y a veces esos favores no se pueden hacer y ahí es donde está lo difícil, ¿o no es cierto?

Esto lo vimos, o estamos por terminar de ver en qué quedó un caso en el Cabildo de Guadalupe Victoria, una persona tiene su puesto de gorditas, lo movió a la parte de enfrente de donde estaba y una persona más se quejó en el Ayuntamiento, se ve que quieren ayudarle a que trabaje en ese nuevo punto, pero también hay quienes dicen, y tenemos que reconocerlo, hay regidores que dicen que se tienen que apegar al reglamentos que cuida y rige precisamente todo lo relacionado con los puestos ambulantes, ya sean fijo y semifijos, la regidora Jocabed Rodríguez propuso que se utilizara el criterio de este nuevo gobierno, y otra regidora dijo que no era así, no se puede utilizar el criterio si hay leyes y reglamentos que se tienen que seguir, y es cierto, de ahí que a veces no se puede ayudar a alguien si hay quien exige que la ley se aplique, que también es cierto, estamos en México y aquí todo se puede queriendo, ¿o no es cierto?

Cumplir cien años de vida no es nada fácil, y en Guadalupe Victoria este pasado 16 de enero, don Marcelino Aguilar Puentes, cumplió 100 años de vida, un hombre reconocido por la sociedad porque ha dedicado parte de su vida a la búsqueda y construcción de la casa hogar del anciano, muchos años lleva este señor gestionando aquí y allá, le han abierto la puerta algunos gobierno y otros lo han ignorado, pero no ha dejado de luchar, pues cumplió sus 100 años de vida y el Congreso del Estado le reconoció su esfuerzo, Gerardo Villarreal Solís en su calidad de diputado local le entregó el reconocimiento ante su familia el pasado sábado, Agustín Sosa como alcalde llanero también hizo lo mismo, reconocer en vida a quien muestra interés por los demás, un señor que vive en la colonia Ejidal de Victoria, anda en bicicleta por las calles, baila y canta en las reuniones de la tercera edad, vamos, hay quien admira a don Chelino Aguilar porque le pone más ganas a vivir que los que tienen 30 años o menos, dice que ahora ya de 100 años ha bailado, cantado y se ha divertido más que cuando joven, pero eso sí, no va a dejar de luchar por ver cumplido su sueño, tener en la región de Los Llanos una casa hogar funcionando completamente, ojalá y se le cumpla su deseo, las instalaciones ya las tiene, sólo le falta el equipo y la manera de operarla, si es cierto, es lo más caro, pero se puede lograr, felicidades don Chelino por sus 100 años de vida.

Hasta la próxima.