Grilla llanera

El tema de la salud de todo ciudadano mexicano debiera estar fuera de temas políticos o de partidos, lo que se dice está haciendo el gobierno federal con el Insabi no ha logrado convencer a los ciudadanos; hasta ahorita solo hemos escuchado muchas quejas.

Por ejemplo, le pongo un lugar donde todos los días les comentan ciudadanos las quejas a este noble pero sobre todo inofensivo Grillo: el Hospital Integral de Peñón Blanco. El director responsable de ese lugar creo solo está dos o tres días porque tiene otro trabajo y se va para atenderlo; los fines de semana no hay quien les dé la más mínima atención médica porque no hay doctor de fin de semana, y si hay sólo atienden a 10 personas. Ni se le ocurra pedir medicamento porque no hay.

En Guadalupe Victoria es muy común encontrar personas de Peñón desde el viernes, sábado y domingo que los mandan al IMSS porque en su hospital no encontraron ni un Mejoral, menos quien se los recetara. Sabemos que hay una Dirección de Salud Municipal, pero también es el chofer del alcalde, o sea Armando Amaya. Vamos, no se atiende a esa Dirección y el pueblo de Peñón Blanco, las familias más humildes, son las que sufren las consecuencias por la falta de atención médica.

Aquí es donde el noble Insecto cree que no debiera haber temas políticos ni de partidos, porque la gente más humilde, independientemente si votaron por el PRI o por Morena, son las que sufren, las familias que tienen el medio más cómodo económicamente hablando acuden a un médico particular, pero la gran mayoría, y si son de los pueblos, menos pueden, ¿o no es cierto?

Si funciona o no funciona el Insabi se verá más adelante, pero ahorita hay cientos de familias que no reciben ya ningún apoyo en el tema de la salud por la falta de un programa de gobierno que esté funcionando al 100%.

¿Qué el Seguro Popular tenía deficiencias?, muy cierto, pero también logramos ver de manera personal a muchas personas que se beneficiaron enormemente con ese programa.

¿Qué el Insabi es mejor?, ojalá. Lo bueno es que ya estuviera y esas familias sintieran la mano de los gobiernos; lo más sagrado que tenemos después de la familia es la salud, ¿o no es cierto?

Por lo pronto la gente de Peñón Blanco a seguir sufriendo el deficiente servicio de salud que tiene en el Hospital Integral, y con una Dirección de Salud Municipal que no tiene pies ni cabeza, ¿o sí?

Hasta la próxima.