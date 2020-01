Grilla llanera

Le han estado preguntado a este noble pero sobre todo inofensivo “Grillo”, si en la próxima carrera atlética 5 y 10k de Cuencamé, que por cierto es la número 16, habrá nuevamente carreras de mujeres en tacones, y déjeme le digo que no, se tomó la decisión de quitar esa parte de la carrera.

En la humilde opinión de este servidor, creo que hicieron lo correcto, sí, es cierto que era un gran atractivo ver a las jóvenes mujeres correr con tacones, nada fácil por cierto, pero también a este insecto le tocó ver uno o dos accidentes, y la verdad muy fuertes, si correr con tenis es riesgosa una caída, hacerlo al ir corriendo con tacones, mucho más, así que en la opinión de este servidor fue un acierto de la alcalde Lourdes Martínez y el club de corredores que se quitara esta parte de la justa deportiva, primero es la integridad física de los atletas, en este caso de las mujeres que participaban, y era varias, así que aclarado el tema que le preguntaban a este servidor, no habrá carrera de mujeres en tacones, pero sí habrá exposición gastronómica donde preparan unas deliciosas gorditas, claro, cada quien piensa en lo que le gusta, ¿o no?

En el mismo tema, también le comparto que estando platicando con algunos atletas de Los Llanos, decían que esta carrera la patrocinaba o pagaba el Club de Corredores Cuencamé, y hubo que aclarar, si es a propuesta del club, pero quien paga todo para su realización es la Presidencia Municipal, si con el apoyo total del Club de Corredores, se convierten en un eje primordial en la organización, pero ya lo decía en la pasada rueda de prensa el presidente del Club de Corredores, Jorge Favela, sin el apoyo de la Presidencia Municipal sería prácticamente imposible la realización de esta carrera, si llega un Alcalde que no los apoye, no la podrían realizar, es una inversión económica muy fuerte que aprueba el Cabildo en los gastos del año, y sin esa aportación no pudieran realizarla, así que la carrera realmente es de la Presidencia Municipal, en coordinación total con los corredores, los principales impulsores, pero aquí hay algo más que necesitamos mencionar, esta carrera es de todo un pueblo que la espera con ansias, que la disfrutan en las calles y avenidas con alegría, y por esa gente bella y amable es que esta carrera atlética es todo un éxito, ¿o no?