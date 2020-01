Grilla llanera

Este pasado miércoles publicamos algunos comentarios que nos ha solicitado la ciudadanía del municipio de Peñón Blanco, referente al tema de salud, con los cuales hubo quienes se sintieron ofendidos o agredidos de manera directa o personal. No señores, no hay nada personal, simple y sencillamente la ciudadanía pide a gritos, exige, una buena atención médica, ¿o no la merecen las familias de Peñón Blanco?

Nos dicen que el problema no es nada más en Peñón Blanco y en eso estamos completamente de acuerdo. Este Grillo escribió un solo ejemplo de muchos que existen, la gran mayoría de los municipios en el estado, y según lo vemos en las noticias nacionales, en todo el país está un problema muy grave por la falta de una buena atención de salud de los mexicanos.

Dicen que el Grillo quiere atacar a la cuarta transformación por el tema del Insabi, tampoco es así, pero no podemos negar que vemos a muchas familias llorando amargamente porque tienen enfermos de cáncer u otras enfermedades muy críticas que no tienen el dinero ni la forma de tratarlas de manera personal, su única esperanza es que el gobierno federal y estatal activen programas que les ayuden con esa pesada carga.

Le comento amigo lector otro caso que llegó hasta nuestra redacción. Hay una familia muy querida de la región de los llanos que tiene un enfermo en Durango desde hace muchos meses, su familia se ha ido quedando sin nada, todo lo han vendido para obtener dinero y seguir con el tratamiento de su familiar.

Hay un departamento en la Secretaría de Salud del Estado que se llama Patrimonio, ahí va la gente muy necesitada y encuentra, o más bien encontraba, algún apoyo: medicina, descuentos, aparatos médicos que les prestaban o rentaban muy económicos. Pues desde el inicio del programa Insabi, ese departamento de Patrimonio ya no puede ayudar a nadie, ni con préstamo de aparatos ni con ningún medicamento porque la partida económica del sector salud que estaba destinada al tema ya se canceló con este programa de salud federal.

¿Y a quién le pega este cambio? Al que menos tiene. No es atacar a ninguna transformación ni gobierno, es decir, claramente quien pide a gritos ayuda, que es lo que no está funcionando en el nivel de gobierno que sea.

Así mismo en Peñón Blanco en lugar de molestarse y despotricar, pónganse a trabajar, mejoren los servicios de salud porque es su obligación, porque ese bello pueblo, su gente que es la más necesitada, lo merecen, ¿o no es cierto?

Hasta la próxima.