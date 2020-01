Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO. (OEM).- Después de lo que sucedió en la ciudad de Torreón, Coahuila, en el Colegio Cervantes, está de moda en todos los municipios que se realice la operación “Mochila Segura”, aquí la pregunta es la siguiente, ¿está usted de acuerdo como padre de familia que se realice esta operación?

Esto mismo le han preguntado al noble pero sobre todo inofensivo “Grillo”, y la respuesta es la siguiente: Considera el insecto que no es correcto que se realice esta Operación Mochila Segura, no debiera de ser necesaria, pero aquí tenemos que reconocer que aunque no creamos que esté bien, vemos que ya se ha convertido en una gran necesidad, al ver que como padres de familia hemos dejado de hacer muchas cosas que nos corresponden, como el estar al pendiente de nuestros hijos para saber qué hacen, qué piensan, con quién se juntan, qué cargan en su mochila, cómo juegan, al dejarlos solos toman caminos que no son los correctos, y se hace necesario que las autoridades intervengan, y al decir autoridades nos referimos a los gobiernos municipales, estatales, federales, autoridades escolares y sociedades de padres de familia, reitero, no debiera de haber un operativo de este tipo, pero es necesario, en algunos lugares se ha convertido en urgente, ¿o no lo creen así?

En el municipio de Poanas, el alcalde Luis Valdez Valenciano ordenó se realizara este operativo el pasado martes 21 de enero, la Dirección de Comunicación Social nos informó a los medios de comunicación que se habían encontrado seis armas blancas, unos dicen que son navajas y otros que son puñales, el caso es que hacen daño si se usan mal, hay quien asegura que esto no está bien informado, que están exagerando, pero también hay quien aplaude la acción de la autoridad municipal, y son la mayoría, el que se dé una revisada sorpresa en las diferentes escuelas se está convirtiendo en una necesidad, y si Luis Valdez tomo la iniciativa y lo hizo, qué bueno, porque se preocupa para que no pase una desgracia como en Torreón, reiteró, hubo quien se molestó de los padres de familia, la mayoría se lo aplaudieron y apoyaron, y hay que reconocer que cuando algo se hace bien, que siga adelante, ¿o no?

Hasta la próxima.