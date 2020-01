Grilla llanera

Hasta el momento de escribir esta humilde columnilla, todo indicaba que la carrera cinco y 10k de Cuencamé, pintaba como todo un éxito, siendo esta la primera carrera que organiza como alcalde Lourdes Martínez, porque ya ha estado en otras carreras pero en otros cargos públicos, no como presidenta municipal, felicidades.

Visitamos el municipio de Nazas hace unos días, y vimos con agrado que la alcalde panista Coco Palacio, goza de buena aceptación con los ciudadanos, vamos, al platicar con la gente dice que está haciendo bien las cosas, no entienden por qué tienen detalles con los regidores, porque en cuanto a beneficios a la comunidad los ven palpados en cada punto que comentan, por ejemplo nos dicen en la basura, en tener una comunidad más limpia, dice que ahí regresó, y eso es correcto según opinan varios, ahí regresó a la tradición de que pasa el camión de basura a cierta hora y cierto día, está prohibido sacar la basura después que ya pasó y el día que no pase, hasta el momento va la gente colaborando, pero ya tiene preparado un plan para multar ya sea económicamente o de alguna forma a quien no acate la indicación, y la ciudadanía la apoya, así como los presidentes de juntas y jefes de cuartel en las localidades también están en la misma línea, todos contra la basura y los tiraderos de basura a cielo abierto, reitero, al platicar con la gente de Nazas expresa su confianza en que se pueda hacer un buen gobierno, ojalá que logren hacerlo porque ese municipio ya merece un buen gobierno, seguiremos informando de Nazas porque regresaremos pronto para ver cómo caminan en este año 2020.

En días pasados hemos estado viendo cómo la directora del Deporte del Gobierno del Estado, Ana Karen Ávila Ceniceros, recorre los municipios para llevar un apoyo de balones y algunos equipos deportivos para entregar a las escuelas, por supuesto quien la recibe y organiza es el Alcalde y su director de deportes, y lo que se tiene que decir, se dice, hasta ahorita el mejor recibimiento que hemos visto ha sido en el municipio de Vicente Guerrero, vamos, en otros municipios los alcaldes ni siquiera se han dado el tiempo de acompañarla a evento público, en Vicente Guerrero, Orlando Herrera la acompañó y atendió personalmente, junto con el director del Deporte, Antonio Reyes Hidalgo, y ellos junto con una buena cantidad de niños en el patio de la Presidencia han tenido un buen evento, a lo mejor en otros municipios le hicieron el feo al apoyo que les llevó el estado, ¿o no?

Que tengan una excelente semana, amigos lectores. Hasta la próxima.