Grilla llanera

Nada en este mundo es perfecto, todo y en todo hay detalles, dicen que sólo el Creador del mundo es perfecto, así que la organización de un mega evento público no puede ser perfecto, debe de haber detalles, y si lo fuera dejarían de ser de humanos, ¿o no es cierto?

Nadie puede negar que la carrera atlética que se realiza de Cuencamé cada año en el último domingo de cada mes de enero, es una excelente espectáculo deportivo, que existan los detalles en el desarrollo de la misma, es hasta cierto punto normal, que una joven en redes sociales se queje porque vio que no fue justa una premiación, también es correcta, que muchas personas sin saber cómo es esto, usen las redes para tratar de denostar y minimizar o hasta ridiculizar un mega evento, también es hasta normal, porque quienes organizan pertenecen a cierta organización política y habrá quien esté buscando un punto negro para pegar, como se le dice en cuestión política y pública, pero reitero, no se puede negar que en los 16 años que lleva la carrera atlética de Cuencamé, ha ido creciendo, ha sido un éxito total, y este pasado domingo 26 logró su cometido, reunir a miles de familias a disfrutar del deporte y la sana convivencia familiar, ¿que hubo un detalle malo?, ya se corrigió, y se reconoció, y eso también merece ser resaltado, mi respeto a los organizadores, a la presidenta municipal Lourdes Martínez y al club de corredores, a los ciudadanos que se entregan en cuerpo y alma a esta justa deportiva, a los más de mil corredores y sus familias que llegan años con años siendo entre todos más de siete mil personas las que visitan ese domingo la tierra de los generales, mismas que llegan de diferentes partes del país, ojalá y en todos los municipios hubieran actividades deportivas de ese nivel como en Cuencamé, no importa que se quejaran por un detalle, pero que hubiera deporte de alto nivel como en Cuencamé, ¿o no es cierto?, felicidades Cuencamé por tu gran fiesta.

Nos dicen los mismos ciudadanos que no todo es miel sobre hojuelas en la administración de Lourdes Martínez en Cuencamé, y coincidimos completamente con su apreciación, ha tenido como Alcalde buenos aciertos, buenas acciones y es de las administraciones que avanzan con un rombo, pero sí es cierto que al llegar debió de haberles pedido a varios de los hoy funcionarios públicos que ya dejaran el cargo para gente nueva, y no nueva en edad precisamente, sino que hay otras personas que pudieran desempeñar esos cargos con mayor eficiencia, pero también es cierto que no le dejaron movilidad $$$$ para liquidaciones, el ahora exalcalde Ismael Guerrero no líquido a nadie, y eso es un gran peso para la actual administración, continuaremos con el tema en otra columnilla, por hoy, hasta la próxima.