Grilla llanera

Hasta este noble e inofensivo Grillo llegó el video captado por cámaras de seguridad donde se ve cómo caminaba la camioneta propiedad del consejero del alcalde de Poanas, Mario Fidel García, a muy baja velocidad, la verdad, y no era conducido por el mencionado funcionario público. Un accidente causado porque el chofer va checando su celular y un cable tensor de un poste de electricidad lo acostó. Punto. No es tan aparatoso como lo quisieron hacer ver, la verdad sea dicha.

Se han de preguntar por qué tanto ruido con este accidente, y es sencillo, se trata de un personaje involucrado completamente en la administración de Luis Valdez, pero ya con el peritaje en la mano vemos que no iba conduciendo Mario García, sino un amigo de su hijo.

Se durmió como muchas otras personas al llevar el celular en la mano; grave error que les va costar un buen dinero y por supuesto el golpeteo político que le causaron a la administración municipal.

Del tema de don Arnulfo Ceniceros ya lo había dicho ayer, es un asunto que le corresponde a la Fiscalía del Estado deslindar responsabilidades, la autoridad municipal hizo lo correspondiente, los suspendieron de su cargo mientras se realiza la investigación correspondiente, y será la Fiscalía quien al deslindar las responsabilidades diga si regresa don Arnulfo como juez municipal o de plano se retira del cargo. Por lo pronto ya está un abogado atendiendo el puesto, el cual no se puede quedar sin atención por la naturaleza del mismo, punto.

Del mismo municipio, los maestros de la escuela secundaria Niños Héroes continúan con las instalaciones cerradas porque no les pagan su sueldo a varios profesores, hay quienes tienen meses sin recibir sus pagos porque la Secretaría de Educación en el Estado, o no tiene el dinero, o no los programa, pero por lo pronto alrededor de 750 niños están sin recibir sus clases.

Aquí la pregunta, ¿hasta cuándo señor Secretario de Educación van a continuar los cierres de escuelas por el descuido o mala administración de su Secretaría?

Hasta la próxima