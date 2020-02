Grilla llanera

Es increíble ver como algunas personas no tienen la más mínima conciencia de sus actos y acciones, aunque vean que le hacen la vida muy difícil a sus vecinos e incluso a gentes que pueden ser su familiares, ¿o no es cierto?

En la cabecera de Pánuco de Coronado, en Francisco I. Madero, tienen un fuerte problema de salud, grave problema de salud, puesto que continuamente se tapa el sistema de drenaje de una de las calles del centro de la esta localidad, y se tapa porque gente inconsciente tiene corrales de vacas y marranos y todo el estiércol o excremento de los cerdos lo avientan al drenaje, siendo el estiércol muy pesado que es imposible que camine por el sistema de drenaje.

Este pasado jueves el Grillo recorrió las calles de esta cabecera y créame amigo lector que tan sólo estar ahí unos minutos es muy fuerte la pestilencia de ver como corre la cochinada del drenaje por las calles. Las aguas negras ya estaban llegando a la plaza de armas, más de 700 metros corriendo la suciedad, misma que es un fuerte foco de contaminación.

En tres domicilios donde llegó el noble Insecto a tomar imágenes, pareciera que tenían una fuente en la banqueta de sus casas por el agua negra que está brotando. En una de ellas estaba una densa nata de cochinero en el pasillo y patio de su domicilio, a menos de dos metros la cocina y sus habitaciones.

Vamos, viven en medio de las aguas negras, la contaminación en su máximo esplendor, pero las personas que saben que causan estos daños les importa una hingada, se hacen los que no saben y ven como tienen a una cantidad grande ciudadanos viviendo en la suciedad y entre las enfermedades, pero no les importa.

Es increíble que quieran que todo le solucione el gobierno pero no ponen nada de su parte para vivir en un mejor pueblo, en una mejor comunidad, y la verdad así no se puede, vamos, ninguna autoridad puede hacer las cosas sola, ninguna autoridad puede garantizar mejores servicios si la misma comunidad no pone algo de su parte, ¿o no es cierto? Hasta la próxima.