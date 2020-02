Grilla llanera

Los maestros que tienen tomada la Escuela Secundaria Niños Héroes de Villa Unión, en Poanas, dicen que su protesta no es ningún movimiento sindical, así que continuarán con la escuela cerrada a pesar de lo que diga en el comunicado el sindicato conocido como el SNTE, punto, seguiremos informando.

En el municipio de Vicente Guerrero, el alcalde Orlando Herrera Aviña está enfrentado un problema fuerte, y la verdad es que no está en sus manos poder darle solución, y aquí es donde se requiere de que toda la comunidad, incluido el Sindicato de trabajadores municipales, se ponga la camisa del municipio de Vicente Guerrero, primero porque no es el único que está pasando la situación tan difícil de la cuarta transformación, es decir que los recursos económicos de la Federación y Estado se han reducido en un porcentaje muy alto, los logros que tenían o tienen como Sindicato deberán de ajustarlos, simple y sencillamente porque las nuevas reglas del juego federal es menos privilegios a los que trabajan en los gobiernos, y ahí está incluido el tema de sindicatos, el alcalde Orlando Herrera reconoce que hay un contrato colectivo, pero también sabe que en la ley hay la oportunidad de renegociar y poner nuevas formas de trabajo, si no se puede cumplir todo lo que piden, habrá que ajustarse todos el cinturón, y cuando se dice todos, es todos, a no ser que los ajustes de nivel nacional sean sólo para unos cuantos, y los demás a seguir igual, qué bueno que todas las administraciones municipales pudieran cumplir todos sus compromisos con sus trabajadores, y más con los que menos ganan, pero a partir de este 2020 vamos a estar escuchado muy seguido como llegan más y más recortes presupuestales, así como también estaremos viendo, ojalá sean muy pocos, pero estaremos viendo el recorte de personal en la nómina de todos los municipios, en Vicente Guerrero se necesita de por lo menos sacar a 40 empleados de la nómina, y en estos tiempos una de las perores noticias que nos pueden dar a parte de mala salud es, “ya no hay trabajo para usted”, ¿o no es cierto?

Hasta la próxima.