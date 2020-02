Grilla llanera

Los empresarios de México, los hombres más ricos del país, accedieron a adquirir tres mil cachitos de Lotería para la rifa del avión presidencial, que no va a entregar de premio el avión, sino 20 millones de pesos.

Déjeme le digo amigo y apreciado lector que si no estuviera en este hermoso país pensaría que el premio está en juego, pero con la enorme corrupción que hay en mi país, y que según dicen la están combatiendo pero no lo vemos en los hechos, ya casi me voy viendo quién se va sacar el premio, ¿o no?

Y decimos que no vemos ese combate a la corrupción porque en las dependencias del gobierno federal donde se supone que está en proceso la cuarta transformación, vemos uno y mil trinquetes que se realizan; continúa la pedidera de moches para que sean tomados en cuenta en algún programa o proyecto de gobierno, así que falta mucho para que podamos decir que ya no hay corrupción en el gobierno federal. Pero mientras las cosas no avanzan nada bien en nuestro hermoso país, esperemos el desenlace de la novela llamada “El avión presidencial”.

En una entrevista que le realizaron al mandatario estatal en La Laguna, dijo que el estado de Durango es de los que están mejor atendidos con el surtido de medicamentos para la ciudadanía. Esta declaración nos da como para hacer dos o tres reflexiones leves: si es de los mejores estados surtidos en medicamento, ¿cómo estarán los demás? Si el informe que tiene el gobernador en su escritorio es que sí hay medicamento para la comunidad, ¿en dónde se está quedando lo que le corresponde a los municipios?

Esta pregunta sería porque en las clínicas rurales o centros de salud en las cabeceras no hay medicinas, y un dato que nos indica que no hay ese medicamento es el aumento en la compra de similares con recetas de clínicas de gobierno hasta de un 30 o 40%. Una tercera que nos han comentado los mismos ciudadanos, y mucho, es que hay con algunos de los directores de los centros de salud u hospitales integrales manejos oscuros de las medicinas, porque se sabe que alguien llega y se lleva bolsas de medicina que después venden como particular.

No dudamos que sí se tenga el medicamento, pero algo pasa secretario de Salud, algo pasa porque se queda en algún lado que no es con los enfermos, con las familias más humildes que no tienen para comprar en las farmacias, ¿o no es cierto?

Hasta la próxima.