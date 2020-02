Grilla llanera

Hace días atendimos en el Canal 12 y en El Sol de Durango, la denuncia ciudadana de Peñón Blanco por la mala o pésima atención a la salud de sus pobladores, dicen que ya se están poniendo de acuerdo la autoridad municipal con la coordinación regional de salud para corregir los males; ojalá, el pueblo de Peñón merece una buena atención a su salud, ¿o no?

Son decenas de mensajes los que le llegan a este noble e inofensivo insecto sobre el pésimo servicio que ofrece el Hospital Integral a los pobladores, al parecer el director llega los martes por la mañana y se retira del lugar los viernes por la mañana, es decir, que sólo está tres días, los fines de semana no hay atención porque no hay médicos, ¿especialistas?, por favor, si no hay médico general, mucho menos especialistas, pero ahora que la síndico y el alcalde Naúm Amaya ya se reunieron con gente del Sector de Salud Laguna, dicen que ya se va a corregir en algo los males, esperemos y sea cierto, porque la bonita gente de ese municipio merece una buena atención a su salud, y a los amigos de la colonia J. Agustín Castro de ese mismo municipio que nos están pidiendo los visitemos para hablar de lo mal que los tratan a ustedes también, por supuesto que los atendemos en cuanto la agenda nos lo permita, gracias por confiar en El Sol de Durango.

El tema de salud es un verdadero reto para cualquier administración pública, siendo muy sinceros, ningún municipio puede cargar con un paquete tan grande, los ayuntamientos hacen lo que pueden, que es muy poco o nada, para que su pueblo tenga atención de salud, el Gobierno del Estado hace lo posible por llevar algunos doctores, que también por los sueldos bajos buscan otras entradas económicas y eso no provoca que la atención no sea del todo completa, cuando les mandan medicamento se la entregan a quien le pueda ayudar a distribuirla y donde se pueda sacar algo de recurso económico y ahí se perdió la verdad idea de los gobernantes, prestar una buena atención a la salud de su pueblo, en el caso del gobierno federal, ahora estamos esperando que se rife el avión presidencial que siempre no se va a rifar pero que de lo que se recaude va a salir para la atención a la salud, es lo que nos ha dicho cabecita de algodón en las mañaneras, y mientras eso sucede, no hay una buena atención para el sector más vulnerable de México, la gente más pobre, la más humilde, la que no tiene para ir a un particular, y ahí es donde cala, es donde duele, así que antes de molestarse por lo que se dice o publican señores funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno, cumplan con su obligación, atiendan al pueblo que son su voto los llevó a donde están, y de donde si cobran ustedes un buen salario, ¿o no es cierto? Hasta la próxima.