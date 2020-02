Grilla llanera

Todos los movimientos de protesta y acciones que se hagan de ese tipo en las escuelas de cualquier nivel, si no tienen el apoyo de los alumnos y los padres de familia no prosperan, esto ya se lo habíamos mencionado hace algunas semanas, y hoy se lo repetimos.

En el Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos en Guadalupe Victoria hay una y mil anomalías que han lastimado y mucho a una parte de la clase trabajadora, pero no ha existido poder o autoridad superior alguna que pueda cambiar estos atropellos contra esos trabajadores.

Había la promesa del mandatario estatal de poner orden en esa máxima casa de estudios, pero seguramente las múltiples ocupaciones de un mandatario estatal son muchas que le resulta imposible atenderlas todas, y aún siguen sufriendo esos malos tratos y pésimas decisiones.

Y aquí es donde entra lo antes escrito, como no se han involucrado los alumnos y padres de familia en estas actividades no lo han podido solucionar y no lo van a solucionar si no hay unión ante una mala acción.

En el CBTIS 42 también de Guadalupe Victoria había conflicto y problemas contra el director de esa institución, se unieron docentes, padres de familia y alumnos, y rapidito se solucionó a favor de lo que la mayoría exigía, otra vez hubo unión y fuerza, los escucharon y atendieron, ¿o no es cierto?

En Nombre de Dios se cerró el CBTA 171 a principios del mes de febrero actual, esto por un grupo de docentes inconformes por algunas acciones realizadas por el sindicato y la dirección estatal del Sistema, pero este martes 18 los alumnos y padres de familia llegaron a la escuela y reventaron la mencionada protesta. Todo se hizo de manera muy pacífica, el Grillo ahí estuvo.

Nuevamente a donde se hizo la mayoría fue donde triunfó el caso. Los cuatro docentes que están inconformes y los tres de administración tendrán que buscar otra forma de protestar, porque los alumnos y padres de familia decidieron recuperar su escuela para lo que es, para estudiar.

De ahí nuevamente lo escrito líneas arriba, movimiento que se hace sin el consenso y apoyo de padres de familia y alumnos, no llega a buen fin, no triunfa, porque la unión hace la fuerza, ¿o no es cierto?

Hasta la próxima.