Grilla llanera

Hace como tres meses que en un accidente laborar en la mina de Ojo Seco del municipio de Cuencamé, una persona perdió la vida, sin duda alguna que fue en el trabajo y son los altos riesgos que se corren en un trabajo de ese tipo, pero tenemos entendido que hasta la fecha a la familia, al a viuda ni si quiera la han ayudado con nada a lo que se supone por ley tiene derecho, lamentable, pero lo investigaremos.

También en temas de minas, en la comunidad de La Parrilla, del municipio de Nombre de Dios, dicen que los trabajadores son explotados hasta más no poder, que no hay quien regule ni diga nada porque los corren, y claro que como son empresas extranjeras y poderosas económicamente hablando, ningún gobierno pone atención a lo que sufre el mexicano al trabajarles a estas empresa, que no son mexicanas, son extranjeras, o sea que son esclavos modernos nuestros trabajadores para estas empresas, pero aquí la pregunta obligada sería, de este tema y muchos más donde son violentados los derechos de los trabajadores, ¿no saben nada las secretarías del Trabajo Federal y Estatal?, ¿o tienen algún arreglo para no molestar a los señores empresarios?, digo cualquier cosa puede pasar, ¿o no?

Desde el mes de noviembre en el municipio de Guadalupe Victoria, se comenzó a correr el rumor, y fuerte, que habría cambio de recaudador de Rentas, dejaría este puesto el panista, mucho muy panista Marco Antonio Guerrero, la verdad este “Grillo” nunca creyó que eso fuera posible, sacar a Marco Guerrero de ese cargo sería tanto como darle una patada entre las piernas a un panista entregado a su partido, pero ahora desde el pasado 15 de febrero del 2020, el rumor que lo van a cambiar ha aumentado y mucho, y dicen que será el exalcalde perredista José Luis Ramos Zepeda, quien ocupará el cargo, de ser cierto, la verdad sería nada más por estar en el ambiente público-político, porque necesidad de tener un sueldito como el de recaudador hasta es de risa, pero más aún, ¿y al panista Marco Guerrero a dónde lo mandan?, sin duda que este tipo de cambios deben de venir palomeados desde la principal oficina del Bicentenario, donde el diputado local David Ramos tiene pase de primera por su postura de legislador, y pudo haber sido por ahí donde se logró, o se pueda lograr ese cargo de recaudador, esperaremos e informaremos en su momento.

Por hoy, hasta la próxima.