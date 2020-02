Grilla llanera

La constantes bromas de los jóvenes en la región Laguna en nuestro Estado, de tomarse fotografías portando armas y amenazado con hacer algo grave en sus escuelas, requiere de una muy severa y pública sanción a esto chiquitines, porque de lo contrario tiende a que se haga un reto en redes sociales y en donde quiera pueden salir con sus tonterías, como si jugar con esas cosas fuera muy divertido, ¿o no es cierto?

Una de estas bromas fue un joven portando una arma larga, diciendo que tal día no fueran a la escuela, la directora del planten de inmediato hizo lo correcto, llamó a las autoridades y desalojaron la escuela, más de mil alumnos, y claro que hay a quien le entra el nervio tan fuerte que puede tener un problema de salud, pero ¿qué creen?, era una broma porque el arma era de juguete, al siguiente día al parecer dos jovencitas también aparecen en redes sociales portando una arma tipo escuadra y con el mismo mensaje, también se siguieron los protocolos de seguridad y desalojaron la escuela, otra vez era unas niñas que no tenían nada que hacer y que vieron este asunto como muy divertido y lo subieron a las redes, reitero, si no hay una sanción fuerte y ejemplo a quien está haciendo este tipo de bromas, pueden salir más jóvenes con ganas de divertirse y de hacerse famosos en uso minutos, dicen que no se les puede hacer nada porque Derechos Humanos los defiende, y otra vez la misma pregunta que nos hemos hecho durante décadas, ¿y dónde están los derechos humanos de la gente a la que lastiman con sus jueguitos?

Lo que se vive en la actualidad con la juventud, donde tristemente está rebanado y en mucho a los padres de familia, a la sociedad en general, se debe de atender pronto, y aquí los padres de familia tenemos toda la responsabilidad, porque los valores y el respeto se aprenden, en casa, no en una escuela, no queramos culpar a los maestros de algo que es nuestra responsabilidad, aceptemos los errores que como sociedad cambiante hemos tenido, desde que le quitamos autoridad a los maestros, “porque se trauman los niños”, ahora tenemos ogros que se han ido convirtiendo en un peligro para la sociedad para la misma familia, no sé en qué momento podamos recuperar lo que nos corresponde y es nuestra responsabilidad, la educación principal de nuestros hijos con valores y respeto, a sumar, restar y conocer de historia se los dejamos a los profesores, pero el respeto por los demás es de los padres de familia, y mientras les solapemos sus jueguitos sin buenos castigos, de ese tamaño serán los proveas en el futuro, ¿o no?

Hasta la próxima.