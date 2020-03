Grilla llanera

Desgraciadamente la vida del campesino es perder hoy, mañana y siempre, y la verdad son hingaderas que siempre el que pierde sea el que trabaja la tierra y produce lo que comemos todos, ¿o no es cierto?

En el municipio de Vicente Guerrero, desde el pasado sábado hay una manifestación de campesinos a las afueras de un centro de acopio de frijol, a quien le reclaman el pago del incentivo a la producción de frijol, estamos hablando de la cosecha del 2018, que se debiera de haber pagado en el 2019, hágame usted el canijo favor amigo lector, esta gente, 113 campesinos para ser exactos, confiaron en un esquema de comercialización del gobierno Federal y Estatal, se dice que quien falló fue el acopiador de nombre Flabiano Ortega Carrillo, porque no metió la papelería a tiempo y con ellos estos campesinos pudieran recibir el incentivo de la producción, teniendo hasta ahorita, porque no los tienen en sus bolsillos, más de cinco millones de pesos perdidos, aquí unos dicen que el acopiador y otros que el gobierno, pero mientras son peras o manzanas, los que pierden son otra vez los campesinos, nada más imagínese usted amigo lector, en esta temporada tan difícil económicamente hablando que le digan que los aproximadamente 400 mil pesos que son suyos, ya no se los darán, o que les ande rogando que se los entregue desde el año 2018, ya estamos en marzo del 2020 y todo indica que no hay forma que les paguen, reitero que las versiones son varias, pero aquí el único responsable debe de ser el gobierno federal a través de la agencia de comercialización, porque son ellos los que habilitan, garantizan y autorizan que ciertas empresas acopiadoras que participen en estos programas, la seriedad de las empresas deberá de estar sujeta a dicha autorización, así que el mismo gobierno Federal o Estatal deben de hacer lo necesario y poner orden, no es la primera vez que pasa este tipo de cosas, el gobierno federal a través de sus dependencias se lava las manos con las empresa acopiadoras y el único que pierde hoy, mañana y siempre, es el campesino, dígame usted amigo lector, si éstas no son hingaderas.

Hasta la próxima