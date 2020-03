Grilla llanera

En la escuela secundaria Ricardo Castro de la comunidad Paso Nacional en el municipio de Nazas, las parcelas tanto de forrajes como las de nuez generan una gran cantidad económica cada año. Las manejan los directores apoyados por la Subsecretaría de Educación en el Estado, ¿y qué cree usted amigo lector que le hacen al dinero que es en miles?

Efectivamente, lo mismo que sabe usted es lo que saben los padres de familia de esa institución educativa. La verdad hasta se ve de burla como la Subsecretaría se hace que la Virgen le habla y nada más cambia de director, y nuevamente pasa lo mismo, miles de pesos.

En una pura ocasión los padres de familia le informaron a El Sol de Durango que de cosecha de nuez de ese año había casi 900 mil pesos, sin contar las ganancias de los forrajes que salen de la parcela propiedad de dicha escuela secundaria, pero la institución cada día está peor en infraestructura, cada día tiene más detalles que no se arreglan.

Exigen y hasta han cerrado la escuela pidiendo auditorías, pero el Subsecretario de Educación zona Laguna -que por cierto ha de tener muy buena palanca en el Bicentenario-, o sea Cuitláhuac Valdez Gutiérrez, no les responde, los trae a los padres con evasivas y las auditorías nunca llegan.

Aquí los padres de familia se preguntan continuamente ¿no sabe el gobernador de esta problemática y desaparición de dinero inexplicable? Reitero, esto lo han declarado muchas veces los padres de familia. Ahorita está tomada la escuela nuevamente, atención y respuesta, la cual no llega, al secretario de educación estatal Rubén Calderón Luján, ni le preguntamos.

Hoy como nunca antes vemos por todos lados escuelas tomadas, maestros protestando de manera pacífica porque tienen meses que no reciben sueldo, escuelas sin maestros porque la Secretaría de Educación no resuelve, y eso es en todos los municipios.

Desde hace tiempo que hemos estado siguiendo y publicando los reclamos de la ciudadanía de Paso Nacional, en Nazas, de cómo hacen lo que les da gana con el dinero de la escuela secundaria, ¿y sabe qué ha pasado, amigo lector? Nada

Cómo pretenden que muchos de los maestros acudan a sus trabajos si no les pagan. En la cabecera de Cuencamé está la escuela Juan de la Barrera si no me equivoco, ahí está un profesor originario de Antonio Amaro, tiene seis meses que no cobra un centavo por estar cubriendo un trabajo que le encargaron, es un padre de familia con esposa e hijos, pero no le pagan por su trabajo y le dicen que se espere que el secretario Calderón Lujan ya mero resuelve su problema. ¿Y mientras que su familia y el profesor que coman aire y vistan con hojas de árboles?

Algo anda mal y no lo quieren ver, ¿o no es cierto?

Hasta la próxima.