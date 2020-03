Grilla llanera

Este pasado domingo se desarrollaron en todos los municipios eventos programados por el festeo del Día Internacional de la Familia. Con una visión muy personal del Grillo, el mejor fue el que organizaron en la cabecera de Pánuco de Coronado, o sea en Francisco I. Madero.

En Guadalupe Victoria fue todo un éxito el festejo mencionado, con la participación del grupo de actores del Villas del Oeste, muy buen espectáculo que las familias llaneras disfrutaron mucho, se les vio alegre convivir en el emblemático parque San José de la cabecera. Muy bien señora Paty Ibarra, muy bien su trabajo y el de su equipo, y claro que con todo el apoyo del alcalde Agustín Sosa.

En Peñón Blanco también se organizó desde temprano una misa de acción de gracias, una caminata familiar y por la noche algo de espectáculo cultural. Aquí la señora Verónica Ochoa, esposa de Naum Amaya, ya le sabe y le sabe bien a los eventos públicos que le corresponden al DIF, vamos, si algo le está ayudando y mucho a la imagen de la actual administración municipal de Naum Amaya es el trabajo de la señora Vero en el DIF, porque en las demás oficinas del ayuntamiento no hay mucho que decir, y eso lo dice la misma gente de Peñón Blanco.

¿Los convivios con bebidas espirituosas?, bueno eso ya es una tradición y no es de gobierno, que como figuras públicas no tenga un poco de cuidado como conviven en sus ratos libres es otro tema muy diferente a los que no están haciendo como gobierno, pero en el DIF muy bien señora Vero, así sígale.

Vamos, le podemos seguir contando cómo se desarrollaron los festejos en todos los municipios, por cierto en Villa Unión muy flojo, muy poca asistencia, algo le pasa alcalde en esos temas de convocatoria, no le caería nada mal un análisis a su gente de apoyo, ¿o no?

En Pánuco de Coronado, Francisco I. Madero su cabecera, el alcalde Mauricio Gándara y su esposa no hicieron ningún evento cultural, no llevaron ningún espectáculo a la plaza de armas pero organizaron una caravana del ahorro en el domo frente a la presidencia, donde las familias pudieron llevar mercancía de la canasta básica a un precio excelente, lo básico de una familia humilde, normal: papa, chile, tomate, cebolla, huevo, a precio hasta del 50% menos que en cualquier tienda.

Vimos como las familias contentas llevaron su mandando para la semana, felices. Un gran acierto porque ahorita la verdad lo que más ocupan las familias, aparte de estar unidas y llenas de amor, es que no falte qué comer. La crisis en los municipios con las familias que viven al día es grave, hay mucha necesidad y por eso dice este Grillo que el mejor festejo fue el de Madero. Alrededor de 700 familias surtieron su despensa con muy poco dinero. Felicidades.

Hasta la próxima.