Grilla llanera

Por muchos años los programas llamados del Tres por Uno con Migrantes, fueron un excelente aliado para los gobiernos municipales y estatales, El Sol de Durango ha logrado informar de muchísimas obras que se realizaron con este programa, reitero, exitoso, pero hoy por disipaciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se termina.

Mucho se ha dicho que en este gobierno federal se está combatiendo la corrupción, que ya no hay “cochupos” y tranzas, algo que siendo honestos todavía no se logra, y tardara muchísimos años para que lo podamos ver como una realidad, la corrupción con la gente del gobierno es como una costumbre, una tradición, y sí, también en el gobierno federal actual existe la maldita corrupción, o sea que no hay tal combate, pero lo malo es que en ese combate AMLO ha dejado fuera muchos programas de los anteriores gobiernos que eran de excelente ayuda a la gente de México, y la mayoría de las veces era apoyo para los que menos tienen, por ejemplo el programa del Tres por Uno en Guadalupe Victoria la organización Unidos por Victoria dirigida por don Jesús Castañeda, ha realizado una infinidad de obras, y le menciono sólo algunas, con Mario Quiroz Ontiveros, de feliz memora, le entraron a construir aulas en el Tecnológico, pavimentos en la cabecera y comunidades, con Andrés Cabello construyeron varios domos, y ese es sólo una organización, pero en el país eran muchas obras las que se lograban realizar, pero llegó AMLO y desapareció dicho programa, hoy los clubes de migrantes en los Estados Unidos ya no tienen razón de ser, ya no tienen la forma de hacer mezclas de recursos para ayudar a su gente, ¿Qué lo hagan solos?, si podrán hacer el esfuerzo, pero nunca va a ser lo mismo que trabajar unidos por una sola causa, ¿que los quitaron porque había corrupción?, no lo dudamos nada, pero hubieran quitado a los funcionarios corruptos, no al programa, hoy muchas personas o gobiernos se comunican con estas organizaciones para buscar ayuda, y ven que ya no pueden hacer mucho o nada por ayudarles, en los municipios hay recortes presupuestales y muy fuertes, y de paso les quitan los programas que les ayudaban a salir adelante como era el Tres por Uno, reitero, don Jesús Castañeda con la organización Unidos por Victoria, ha dejado muchas obras y acciones de gran beneficio para la ciudadanía e instituciones, hoy el gobierno federal les amarra las manos para poder seguir trabajando, un retroceso sin duda alguna para los mexicanos, ¿o no?

Hasta la próxima.