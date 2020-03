Grilla llanera

Varios municipios quisieran tener una sucursal bancaria donde poder hacer sus retiros o depósitos de efectivo, pagos y más acciones que son necesarias en el tema de la economía, pero no todos lo pueden tener porque el mismo capital circulante no da para un banco.

En Villa Unión, del municipio de Poanas, tenían una sucursal bancaria, la gente de una u otra forma estaba a gusto con su banco porque podían realizar muchas de las acciones que ya mencionamos, pero por falta de capital circulante en la región del valle de Poanas, cerró dicho banco y ahora tienen que viajar continuamente a Vicente Guerrero o hasta Durango capital.

En Francisco I. Madero, de Pánuco de Coronado, tenían también una sucursal bancaria, pero por la misma situación de Villa Unión, cerró sus puertas y ahora tiene que viajar a Guadalupe Victoria o a Durango capital, restándole ganancias a los comerciantes y mucha pérdida de tiempo, en su momento como alcalde Mario Sergio Quiñones Prado, intentó por todos los medios la instalación de una banco, medio logró poner una ventanilla, pero la gente no amplió sus cuentas o no se reunió la cantidad de personas mínimas como clientes y cerraron, hoy Mauricio Gándara como alcalde también busca que se pueda instalar un banco o algo similar para que su gente tenga ese servicio, pero no es nada fácil, le ofrecieron que se instalara el Banco del Bienestar, y les está brindando todo el apoyo necesario, creo que este banco solo será para los tramites de pago del gobierno federal, alguien le dice el banco de López Obrador, pero si se logra instalar es bueno, porque por algo se comienza, todo lo contrario en el municipio de Peñón Blanco, hay la misma oferta de instalar uno similar en ese municipio y no encuentran el apoyo de las autoridades, o en este caso del ejido, que son los que tienen el terreno, pero no quieren donar, quieren vender y muy caro, vamos, le cierran la oportunidad al desarrollo y posible crecimiento de su gente, pero no se les puede obligar, y si no apoyan esa oportunidad se va a ir a otro municipio, y que los de Peñón sigan con sus atrasos, ¿o no es cierto?, donde no hemos sabido que se esté buscando la oportunidad de llevar ese banco es en Poanas, como que ya se acostumbraron a no tener el servicio, o a las autoridades les está faltando la visión en mejorar en este rubro tan importante, donde sí no tienen abuela, es en el municipio de Nombre de Dios, imagínese usted amigo lector, un “Pueblo Mágico” que recibe cientos de turistas no tiene un cajero bancario, mal, muy mal.

