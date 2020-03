Grilla llanera

Este noble pero sobre todo intensivo insecto, está en total acuerdo con las marchas y acciones emprendidas por las mujeres en días pasados, sus sentidas manifestaciones y un alto total a la violencia de género que se ha desatado en México, pero por ningún motivo está a favor de usar la violencia, el tener que destrozar monumentos o negocios que están a su paso, en eso no, nunca.

“El nueve nadie se mueve”, fue el lema que se utilizó por las mujeres ayer lunes nueve de marzo, y basado en ese caso este “Grillo” caminó las calles del centro de la ciudad más hermosa de Durango, o sea Guadalupe Victoria, solamente las instituciones bancarias estuvieron cerradas, en la Presidencia Municipal hubo atención pero sin mujeres, en el mercado municipal el 98 por ciento estaba abierto y atendido por las mujeres que trabajan en ese lugar a diario, los puestos de comida y todo lo demás estuvo caminando de manera normal, es decir que sólo algunas mujeres pudieron sumarse a este reto o a este llamado, las miles de mujeres que viven al día, que son amas de casa, que tienen familia que mantener, no pudieron dejar de moverse porque dejarían de llevar el sustento a sus familias, en las maquilas de la región y en muchos otros negocios se supo que sus patrones fueron muy claros, quien falte a trabajar se le descuenta el día, y esas mujeres, que son miles y miles no se pueden dar el lujo de dejar de trabajar un día, claro, maestras o funcionarias públicas de cualquier tipo de departamento de gobierno, no tuvieron problema, ¿qué se logró con el paro nacional?, no lo sabemos aún, esperemos que sea algo muy bueno en bien de la sociedad, donde el pilar de esta sociedad que son las mujeres, no podemos cerrar los ojos ante lo que se va viviendo día con día, si bien son pocos casos, ahí debe de parar, ni una mujer más mancillada, maltratada y mucho menos sin vida con violencia, ya habrá una oportunidad para que esas mujeres que hoy no pueden manifestarse por su triste situación económica tan precaria, lo hagan, y claro, ya con que se les respete y trate dignamente sería una gran logro, ¿o no lo creen así?

Hasta la próxima.