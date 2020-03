Grilla llanera

Hace algunos días pudimos ver como algunos municipios de la región de los llanos realizaron reuniones de cabildo extraordinarias para ajustar el presupuesto de egresos e ingresos del 2020, porque ellos, alcalde, síndico y regidores, hicieron su programación pero a algunos no se les autorizó tal cual por el Congreso del Estado.

Por supuesto que quienes están realizando estas reuniones de cabildo es porque les llegó menos aprobación de la que ellos tenían programada, y ahora deberán ajustarse en sus gastos para todo el año con menos dinero del que tenían programado, pero las orejas de este noble e inofensivo Insecto alcanzaron a escuchar como del gobierno federal les mandaron un manual verbal donde explican la manera y forma de salir adelante con sus problemas económicos.

Claro que de esto los alcaldes no hablan de manera pública, van a tener que utilizar los concejos de este manual federal pero no lo van a poder decirlo públicamente, solo aplicarlo. Pero como el Grillo no es alcalde y también se dio cuenta de la fórmula que es muy sencilla, se las podemos compartir: “cobren mucho más de impuestos municipales”.

Sencillo, ya no condonen nada, al contrario, aumenten el costo de ciertas multas y todo lo que marca la ley que deba pagar impuestos. Háganlo, aunque se tengan algunos rubros que nunca han pagado un centavo por eso, hoy sí, todos a pagar y caro. Con esa fórmula los ayuntamientos tendrán algo más de dinero en su arcas y podrán hacer algún obra aunque sea pequeña, hay quien dice que con esta medida se le castigará al ciudadano, porque es quien paga los impuestos, y el manual verbal dice nuevamente: “no se preocupen, por eso a los adultos mayores se les da el doble de dinero y hay muchas becas y apoyos en efectivo para las familias”. Vamos, ahora sí tienen para pagar sus impuestos.

Con estas medidas solo hay de dos sopas, o las aplican los ayuntamientos para poder tener algún efectivo y hacer alguna obrita en el año, o se la llevan nada más pagando la nómina porque es para lo único que les alcanza con el recurso que les va a llegar. La decisión va a estar en cada administración, así que no le asombre amigo lector que en unos días si ocupa usted hacer algo con autorización municipal, le cobren, o le cobren más de lo acostumbrado, o que le caigan para decirle que ahora sí tiene que pagar en la Tesorería.

Reitero, no a todos los municipios les aprobaron menos presupuesto, pero sí a todos se les está aconsejando lo mismo: cobren más impuestos municipales.

Hasta la próxima.