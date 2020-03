Grilla llanera

En estos momentos que viven los ayuntamientos con tantos recortes presupuestales, es necesario que la comunidad lo entienda y entre en la nueva manera de hacer obras y acciones que los beneficien a todos, si dejan solo a los gobiernos no van a lograr hacer nada.

En la comunidad de Castillo Nájera, del municipio de Pánuco de Coronado, los ejidatarios cobraron una cantidad económica importante por el uso de sus tierras o algo por el estilo a un particular, algunos de los ejidatarios le exigían a su comisariado repartiera el dinero de manera equitativa a todos, vamos, les iba a tocar como de 500 pesos por ejidatario, hasta valía una hingada, el asunto se estaba saliendo de control, alguien le pidió al alcalde Mauricio Gándara que acudiera como mediador para evitar que se agarraran a trancazos entre ellos, Mauricio, hombre de pelo en pecho, les propuso que mejor utilizaran el dinero en una obra que los beneficiara a todos, al fin 500 pesos no les iban a servir más que para una par de cervezas, los convenció cuando les dijo que el Ayuntamiento ponía otra cantidad igual, es decir ya tendrían el doble de lo que tenían por el cobro que hicieron, y de inmediato aceptaron, van a reparar el camino entre el ejido y el gobierno municipal, y aquí está lo bueno de trabajar unidos, el ejido con esa cantidad va a tener un camino en excelentes condiciones, mismo que sólo no lo hubiera logrado porque no completaba, y el Ayuntamiento se va a horrar la mitad del consto de la obra, todos ganan y se benefician todos, ¿o no es cierto?

Del mismo municipio, ahorita hay un fuerte problema en la mina de San José de Avino, pero el problema es con un grupo de personas de la comunidad de Pánuco de Coronado, donde están poniendo en riesgo que la mina cierre sus puestas y deje de trabajar, lo que dejaría sin empleo a cientos de personas, dejaría de haber un circulante económico muy importante en la región, vamos, aseguran los que saben que en esa zona hay vida económica gracias a la mina, y si se va, en una año tan difícil por la falta de agua en el 2019, cientos de familias de la región enfrentarán un gravísimo problema económico, ojalá y se resuelva para bien de todos este problema, para los que tienen una tiendita en los pueblos donde hay personas en las minas, o familias que viven de ese trabajo, se quedarían sin ningún ingreso económico, pueblos como San José de Avino caerían en una problema grave, mismas familias de Pánuco que trabajan en la mina, tendrían problemas muy difícil de solucionar, no hay empleo, se busca cuidar el poco que aún existe, ¿o no es cierto?

Hasta la próxima.